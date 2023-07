Le anticipazioni 3° stagione Terra Amara che arrivano dalla Turchia ci svelano che nelle prossime settimane assisteremo a una sconvolgente rivelazione, che Fikret farà a Demir dopo averlo rapito. Il nipote di Fekeli deciderà di uscire allo scoperto, svelando così i veri motivi che lo hanno portato a Cukurova. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni straniere: l’arrivo di Fikret

Fikret arriva a Cukurova nel corso della terza stagione Terra Amara e – dopo aver conquistato la fiducia di Sermin – non fa fatica a scoprire tutti i segreti della vita di Fekeli e Yilmaz. L’uomo giunge in città sulla sua auto e per poco non investe la cugina di Demir, ma dopo averla soccorsa e accompagnata in ospedale le offre un caffè e tra loro nasce una bella intesa.

Fikret vuol sapere tutto sulle vicende delle famiglie di Cukurova e in particolare su Yilmaz, e Sermin – affascinata dalla bellezza dello “straniero” – si mostra felice di potergliele svelare. Ma perché il giovane straniero è così interessato agli abitanti di Cukurova? Il suo interesse finisce per destare i sospetti di Sermin e di Behice.

Spoiler turchi Terra Amara, Fikret è il nipote di Fekeli

Quando il giovane pensa di avere ormai raccolto tutte le informazioni necessarie si presenta alla fabbrica di Ali Rahmet, destando dubbi e sospetti. Fekeli – dopo aver scoperto dove alloggia lo “straniero” decide di fare irruzione nella sua abitazione insieme a Cetin. I due sono armati, ma certamente non si aspettano che il ragazzo li fermi con una rivelazione sconvolgente.

Zio, sono Fikret, tuo nipote. Non mi riconosci?

Con queste parole il nuovo arrivato riuscirà a emozionare Fekeli, che abbraccerà il figlio di suo fratello.

Ma perché il giovane non ha rivelato subito a Sermin di essere il nipote di Ali Rahmet? A destare sospetti in Sermin c’è anche il fatto che il ragazzo – pur avendo detto di arrivare dalla Germania – viaggia su un auto targata Istanbul, e che il nipote di Fekeli era soprannominato ‘il nano'” mentre Fikret è alto e bello. Troppi sono i particolari che non tornano, e Sermin non può fare a meno di sospettare che il nuovo arrivato sia un impostore.

Terra Amara anticipazioni Turchia: Fikret sequestra Demir

Ben presto scopriremo i veri motivi che hanno portato Fikret a Cukurova. Il giovane infatti decide di uscire allo scoperto e vendicarsi su Demir. Dopo aver finto un guasto alla sua macchina, il ragazzo aspetta che passi lo Yaman e – quando lui si ferma per aiutarlo – non esita a tramortirlo, caricarlo sulla sua vettura e condurlo in un capanno abbandonato.

Demir si risveglia legato a una sedia e confuso. Non capisce il motivo per cui il nipote di Fekeli lo abbia condotto fin là, ma presto sarà proprio quest’ultimo a svelarglielo. Il nipote di Ali Rahmet inizia a raccontargli tutta la sua storia e soprattutto gli dice che sua madre ha sofferto molto a causa di Adnan Yaman.

Terra Amara, trame turche: Fikret è il fratellastro di Demir

Fikret rivela a Demir di essere il suo fratellastro e di essere nato da una violenza, ma lo Yaman non gli crede. Demir è furioso per le parole usate contro suo padre e da a Fikret del vigliacco. Per affrontare ad armi pari Demir, Fikret lo slega. A quel punto tra i due si accende una violenta colluttazione, nella quale nessuno dei due riesce a primeggiare.

Per porre fine al duello Fikret da a Demir una pistola, invitandolo a sparare. Lo Yaman però di rifiuta di puntare l’arma contro il fratellastro. Anche Fikret mira contro Demir, ma neppure lui ha la forza di premere il grilletto.

Demir abbandona così il capanno per far ritorno alla tenuta, malconcio e sconvolto da quanto ha appena scoperto. Fikret però non sembra affatto aver abbandonato i suoi propositi di vendetta e prepara degli esplosivi. Come andrà a finire questa vicenda?

Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5.