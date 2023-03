Le anticipazioni turche Terra Amara tornano puntuali e ci svelano che a villa Yaman si vivranno momenti di paura per la scomparsa di Adnan e Uzum. I piccoli di casa spariranno nel nulla e Hunkar e Saniye inizieranno a temere che possano essere stati rapiti. Ma cosa accade? Scopriamolo con le anticipazioni delle prossime puntate Terra Amara.

Trame turche Terra Amara: Uzum e Adnan si allontanano

Dopo essere sfuggiti al controllo degli adulti, Uzum e Adnan si allontanano dalla villa. Tutto inizia dopo che Demir ha visto il nastro che la dottoressa Mujigan gli ha inviato, quello dove è filmato l’incontro tra Züleyha e Yilmaz. Alla villa tutti sono preoccupati dopo che lo Yaman ha condotto la Altun in un luogo isolato per estorcerle una confessione di adulterio, che in realtà la giovane non ha commesso.

Preoccupate per la sorte di Züleyha, le domestiche – deputate al controllo del piccolo Adnan – non prestano la dovuta attenzione al bambino, che inizia a giocare con Uzum. Poco dopo tutti si rendono conto che i bambini sono scomparsi e – nel panico – corrono a cercarli. Dove sono Uzum e Adnan? Una terribile ipotesi si fa strada tra gli abitanti della villa.

Spoiler Turchia Terra Amara, i bambini sono stati rapiti?

Tra le varie ipotesi sulla scomparsa di Uzum e Adnan c’è quella di un rapimento. Da qualche giorno ad Adana ci sono degli uomini d’affari molto loschi, che sono giunti in paese con lo scopo di acquistare dei terreni. Quando qualcuno afferma di aver visto Adnan e Uzum salire sull’auto di due sconosciuti, Hunkar e Saniye iniziano a temere che i bambini possano essere stati rapiti a scopo estorsivo. Questo preoccupa molto sia Hunkar – che considera il piccolo Adnan suo nipote a tutti gli effetti – che Saniye, che ormai considera la piccola Uzum come sua figlia.

Saniye corre a cercare i bambini in preda alla disperazione per non essere stata capace di proteggere la piccola orfanella come avrebbe dovuto, mentre Hunkar rimane alla villa, con la speranza che i presunti rapitori possano mettersi in contatto per chiedere il riscatto. In realtà entrambe le donne otterranno pochi risultati, perché la ricerca di Saniye non da alcun frutto e a casa di Hunkar non giunge nessuna telefonata.

Terra Amara puntate turche, Adnan e Uzum tornano alla villa

Il mattino dopo Adnan e Uzum fanno ritorno alla villa, accompagnati da due lavoranti. Con tutta l’innocenza data dalla loro giovane età i bambini raccontano di essersi recati prima alla tomba della madre di Uzum e poi al villaggio dove la piccola viveva prima di trasferirsi alla villa. Il loro ritorno scatena grande gioia a villa Yaman, ma la felicità è destinata ad avere breve durata. Passata ormai la paura per Adnan e Uzum un nuovo incubo sembra stagliarsi all’orizzonte. Cosa attende i protagonisti di Terra Amara?

Per scoprire cos'altro accadrà nella soap turca "regina" del daytime pomeridiano di Canale 5, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche Terra Amara per il momento terminano qui.