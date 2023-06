Le anticipazioni Terra Amara che arrivano dalla Turchia ci svelano che Züleyha – dopo aver discusso animatamente con Betul nel corso di una riunione – fa ritorno alla villa e scopre che suo figlio è scomparso nel nulla. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni straniere: Züleyha affronta Betul

Nel corso di una riunione degli azionisti della società Yaman Züleyha ha un confronto duro con Betul. La figlia di Sermin non è una manager e l’ex sarta non riesce a comprendere il motivo per cui si trovi lì. Züleyha caccia così Betul dalla riunione, e la donna non la prende affatto bene.

Quali conseguenze avrà il gesto della Altun? La moglie di Demir non avrà molto tempo per riflettere sulle possibili reazioni della figlia di Sermin, perché – una volta finita la riunione – farà ritorno alla villa dove la attende una brutta sorpresa.

Spoiler Terra Amara, anticipazioni Turchia: Adnan è scomparso!

Provata per quanto accaduto con Betul, Züleyha torna a villa Yaman e scopre che suo figlio sembra sparito nel nulla, e nessuno dei dipendenti sembra sapere dove sia finito.

Per la Altun sarà l’inizio di un nuovo incubo, dopo quello già vissuto quando il bambino era “scomparso” con Uzum, approfittando del trambusto che si era venuto a creare alla villa dopo che Demir aveva trascinato via la moglie. Per la seconda volta in poco tempo Züleyha si ritroverà a pensare che gli sia accaduto qualcosa, o che magari qualcuno abbia fatto del male al piccolo.

Terra Amara, spoiler turchi: Adnan portato via dalla villa

In realtà il bambino è salito sul carro di alcuni venditori, eludendo la sorveglianza dei domestici. Adnan ha visto che sul carro c’era un altro bambino e l’ha raggiunto per giocare insieme. Il piccolo non si è però accorto che il carro si rimetteva in moto, e i venditori – senza saperlo – hanno portato con loro anche il figlio di Züleyha.

Per scoprire quale sarà l’esito di questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5.