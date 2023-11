Le anticipazioni quarta stagione di Terra Amara che arrivano dalla Turchia ci svelano che Gülten perderà la vita in un incidente, insieme a Saniye. Le due donne saranno investite dall’auto guidata a tutta velocità dal figlio di Haşmet Çolak, un personaggio abbastanza diabolico che debutterà presto nella serie. Ma cosa ci attende nelle prossime settimane? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni Turchia: Gülten aspetta un figlio

Il futuro di Gülten e Çetin apparirà particolarmente roseo. La coppia infatti – dopo le nozze celebrate circondati dall’affetto di familiari e amici – avrà una bellissima sorpresa. Ben presto la famiglia è destinata ad allargarsi. Gülten scoprirà di aspettare il suo primo figlio.

Il passato “burrascoso” di Gülten diventerà presto solo un brutto ricordo, e la giovane si sentirà pronta ad accogliere questo bambino nella sua nuova vita. Nelle prime settimane di gravidanza Gülten continuerà a lavorare all’interno della tenuta e – aiutata da Saniye – cercherà di risolvere un problema.

Anticipazioni straniere Terra Amara: Saniye e Gülten investite da un’automobile

Saniye sarà intenzionata a denunciare Haşmet Çolak alla gendarmeria. L’uomo – che farà il suo ingresso insieme al figlio nel corso della quarta stagione Terra Amara – darà del filo da torcere alla famiglia Yaman, usufruendo anche dei terreni di loro proprietà. Per questo motivo Saniye sarà decisa a denunciarlo, e salirà in macchina insieme a Gülten per recarsi alla Jandarma.

Durante il tragitto però una ruota del pick up in cui le due donne viaggiano si bucherà, e loro scenderanno dall’auto per prendere la ruota di scorta dal bagagliaio. Il fascione sfuggirà loro di mano, rotolando lungo la carreggiata. Entrambe correranno a recuperarlo, proprio mentre sulla carreggiata giungerà un’auto che le travolgerà. Nella vettura ci saranno Haşmet Çolak e il figlio. Proprio quest’ultimo sarà alla guida e correrà ad alta velocità. Lo scontro sarà inevitabile e i due uomini, nel timore di essere denunciati, finiranno per decidere di proseguire la loro corsa senza soccorrere Saniye e Gülten.

Anticipazioni Turchia Terra Amara 4° stagione: Saniye muore, Gülten è gravissima

Saniye morirà sul colpo, mentre Gülten sarà trasportata in ospedale in condizioni gravissime. La ragazza verrà sottoposta a un intervento chirurgico, ma i medici saranno fin troppo chiari: la vita di Gülten sarà appesa a un filo.

Il marito Çetin e il fratello Gaffur correranno al suo capezzale, e insieme a Fadik, Raşit e Züleyha osserveranno Gülten da una vetrata. Improvvisamente il cuore della giovane cesserà di battere, e i medici correranno a rianimarla. Per riuscirci useranno anche il defibrillatore, ma ogni tentativo risulterà vano: Gülten se ne andrà via per sempre.

Çetin piangerà sconsolato davanti a quella vetrata, pensando a come sarà cambiata in un attimo la sua vita, visto che in un colpo solo avrà perso sia la moglie che il figlio.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap che sta registrando ottimi ascolti su Canale 5.