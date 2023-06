Le anticipazioni Terra Amara terza stagione ci svelano che lo Yaman scagionerà la moglie davanti al pubblico ministero. Züleyha potrà così tornare libera, ma la sua vita alla tenuta sarà un inferno. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni 3° stagione: Züleyha torna a villa Yaman

Dopo aver tentato di uccidere il marito ed essere finita in carcere, Züleyha riuscirà a tornare a villa Yaman. L’intervento di Hunkar – che convincerà il figlio a deporre a favore della nuora davanti al pubblico ministero – si rivelerà determinante. La Altun verrà infatti scagionata, dopo che Demir avrà ammesso di averla provocata portandola all’esasperazione, e di essere così lui il responsabile del gesto estremo.

“Lei è la madre dei tuoi figli”.

Con queste parole Hunkar cercherà di convincere il figlio a mettere da parte la rabbia e ascoltare solo il suo cuore. La giovane donna potrà così tornare a villa Yaman, dove troverà ad attenderla Hunkar. Le due donne – in lacrime – si lasceranno andare a un lungo abbraccio che metterà finalmente fine alle incomprensioni del passato.

Spoiler Terra Amara terza stagione

Se da un lato Züleyha si lascerà andare alla commozione nel sentire finalmente vicina la suocera, dall’altro sarà profondamente ferita nel vedere che Demir insisterà nel divieto di farle vedere i suoi figli. Adnan e la piccola Leyla non saranno infatti presenti alla villa, e questo causerà gran dolore alla Altun.

Demir si mostrerà freddo e distante. L’immagine dell’uomo dolce e innamorato di un tempo sarà solo un lontano ricordo. Non solo terrà la moglie lontana dai suoi figli, ma il suo rancore lo spingerà anche a chiedere al personale di trattare Züleyha come una domestica.

Ancora una volta l’intervento di Hunkar potrebbe rivelarsi determinante. Pur non mettendo mai in discussione l’amore per il figlio, la signora Yaman si renderà conto della sofferenza di Züleyha e non condividerà le scelte di Demir.

Terra Amara, anticipazioni Turchia

Da quel momento Züleyha potrà contare sull’aiuto di Hunkar che non la lascerà mai più sola anche a costo di andare contro suo figlio. Un cambiamento che aprirà le porte a nuovi scenari, e che non sfuggirà neppure allo sguardo di Fekeli, che potrà così ritrovare in Hunkar la donna che aveva amato un tempo. Gli spoiler rivelano che per Ali Rahmet e la signora Yaman ci sarà una seconda chance.

Curiosi di conoscere il seguito? Continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5.