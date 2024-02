Dopo il successo del Festival di Sanremo 2024, tutti vogliono Teresa Mannino. La comica è molto corteggiata sia dalla Rai (che gli ha proposto un programma senza censure) che da Mediaset (a cui la Mannino si è rivolta per condurre Zelig). Intanto alcuni suoi spettacoli teatrali sono trasmessi in tv. Vediamo quali e quando andranno in onda.

Teresa Mannino sul Nove, protagonista di ‘Terrybilmente Divagante’ e ‘Sento la Terra Girare’

Tutti pazzi per Teresa Mannino. Dopo la sua co-conduzione e monologo al Festival di Sanremo, Nove ha deciso di mandare in onda alcuni suoi spettacoli teatrali. La comica ha dichiarato di amare molto il teatro per il rapporto diretto che si crea con il suo pubblico. Sul canale del gruppo Warner Bros. Discovery, la prossima stagione sarà trasmesso il suo ultimo spettacolo teatrale, “Il giaguaro mi guarda storto”.

In attesa di vederlo in tv, NOVE riproporrà alcuni lavori dell’artista siciliana in prima serata. Il 13 febbraio 2024 abbiamo visto in onda ‘Sono nata il ventitrè‘ mentre il 20 febbraio sarà la volta di ‘Terrybilmente divagante‘. Martedì 27 febbraio Teresa Mannino sarà impegnata con “Sento la terra girare”.

‘Terrybilmente divagante‘ parla dell’eterna rivalità tra nord e sud, trattata dalla comica con la sua irresistibile ironia e portato nei principali teatri italiani nel 2012. Mentre ‘Sento la terra girare‘, inscenato dal 2018 al 2021, racconta i vizi e le virtù degli italiani. Con la sfida di portare il “suo” teatro, inesauribile fonte di emozione, in tv la Mannino adatta il linguaggio universale del palcoscenico per farlo arrivare dritto al cuore dei telespettatori.

Di cosa parla il Giaguaro mi guarda storto

“IL GIAGUARO MI GUARDA STORTO” è prodotto da Stregonia, scritto da Teresa Mannino e Giovanna Donini, in collaborazione con Maria Nadotti per la regia di Teresa Mannino e la scena di Maria Spazzi, disegno luci di Roberta Faiolo. Come scritto dalla comica sul sito, questa commedia tratta:

“Dai racconti d’infanzia alla difficile relazione che abbiamo con l’attesa, dalla perplessità nei confronti degli animali umani alla stima per le formiche. Il filo conduttore sarà il desiderio, stupore vitale che accende sogni, infuoca cuori e libera movimento“.