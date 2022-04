Stasera è l’ultima volta che vedremo Terence Hill nel ruolo di Don Matteo nella serie tv che continua da ben 22 anni. Ma è davvero finita? Nel senso, è proprio vero che non rivedremo più Terence Hill nella fortunatissima serie tv di Rai 1? Capiamo meglio cosa può accadere al personaggio di Don Matteo.

Terence Hill saluta Don Matteo dopo ventidue anni: è un addio o un arrivederci?

Ammettiamolo. Don Matteo senza Terence Hill è un po’ come Montalbano senza Luca Zingaretti. I fans si affezionano oltre che al personaggio anche al volto, all’attore, al suo modo di stare in scena e al suo modo di porsi nei confronti del ruolo e del telespettatore. E dunque, per Terence Hill è davvero il momento di lasciare per sempre il ruolo che lo ha visto protagonista per ben 22 anni?

A dipanare i nostri dubbi ci pensa il simpaticissimo Nino Frassica, che nella serie tv presta il volto a Nino Cecchini. Ai nostri microfoni ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla “fine” che potrebbe fare Don Matteo. Ecco cosa ci ha raccontato Frassica in una nostra intervista qualche settimana fa:

“Non può esistere con quel nome ma può esistere inserendo un nuovo prete, infatti abbiamo Don Massimo. Può continuare la storia senza di lui, ma chi vedrà la tredicesima serie scoprirà che potrebbe tornare. Quando muore un personaggio è difficile farlo resuscitare, ci sono pochi casi come Lazzaro. Quando il personaggio resta vivo non è detto che torni”. Anche in passato nel 2006 Terence Hill decise di salutare il carrozzone facendo partire il suo amato prete per le favelas del Brasile, salvo poi ripensarci e tornare: “Una sua partenza può far pensare o prevedere un suo ritorno. Non si può dire, resterà un segreto per i telespettatori”.

Sarà dunque questo il destino di Don Matteo? Una pausa di riflessione per poi tornare più avanti magari anche solo per un cameo? Un detto recita: non è finita finché non è finita. Per cui magari in un futuro non troppo lontano l’amatissimo Don Matteo farà ritorno nella fortunata serie tv che da anni tiene incollati alo schermo milioni di telespettatori.

Intanto stasera, vedremo in scena un nuovo personaggio: Don Massimo a cui presta il volto Raul Bova. Stasera giovedì 21 aprile 2022, ci sarà quindi il saluto di don Matteo che strapperà qualche lacrimuccia. Ma la sensazione – stando anche alle parole di Frassica – è che non sia un addio piuttosto un arrivederci.

Ma anche le dichiarazioni di Terence Hill fanno pensare ad un probabile ritorno dal momento che ha lasciato il ruolo non per stanchezza nei confronti del personaggio ma per il desiderio di trascorrere più tempo con la famiglia. Inoltre era desiderio dell’attore realizzare quattro film-tv all’anno, sul modello de Il Commissario Montalbano, e non la lunga serialità.

La cosa non è stata possibile ma nulla vieta che l’amatissimo Don Matteo possa prendere parte alla fiction per quattro puntate all’anno e creare degli escamotage per farlo allontanare e poi farlo tornare. Insomma gli scenari in merito al futuro di Don Matteo sono vari e molteplici, per cui nulla ci vieta di pensare che la casa di produzione, la Lux Vide voglia sorprendere i fan facendo “riapparire magicamente” Don Matteo.

E voi cosa ne dite? Preferite un addio o un arrivederci?

Intanto ecco la clip dell’Addio di Don Matteo: