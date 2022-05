Teo Teocoli a Domenica In ha annunciato con sommo rammarico: “Maurizio Costanzo mi ha dimenticato”. Mara Venier, molto amica con il marito di Maria De Filippi, ha così deciso di porre rimedio al problema e ha chiamato in diretta il giornalista che, rispondendo alla telefonata, ha avuto così modo di chiarire con l’attore e comico e di invitarlo al Maurizio Costanzo Show. Ecco cosa è accaduto durante la puntata della trasmissione pomeridiana di Rai 1 in onda domenica 1 maggio 2022.

Teo Teocoli a Domenica In contro Maurizio Costanzo

Domenica 1 maggio, Teo Teocoli, ospite a Domenica In, ha parlato del particolare momento della sua carriera. L’attore e comico si trova in una fase di stallo ben poco felice. Nelle ultime settimane Teocoli ha più volte lamentato l’assenza di proposte di lavoro in televisione sottolineando, anche in occasione dell’intervista a Belve, di soffrire particolarmente di questa cosa.

Teocoli ha detto: “Non so perché, non ho più proposte, è cambiata la televisione, i tempi” aggiungendo: “Sai Mara, ho fatto così tanti programmi che sono diventati cult, come ad esempio Scherzi a parte, che non capisco perché ora che c’è il 40° anniversario del Maurizio Costanzo show non sono stato invitato“. Da qui si è passati proprio alla stoccata a Costanzo. La colpa del conduttore e giornalista? Quella di non voler Teo Teocoli nelle sue trasmissioni e di essersi dimenticato di lui.

Teocoli ha infatti specificato: “Nel film di Costanzo, L’Alfabeto di Costanzo, lui parla di Mai dire goal e di tutti i personaggi. Mi ha messo per terzultimo dicendo “C’è pure Teocoli”. L’intervistatore allora gli ha detto: “Ma è Teo!”. Maurizio ha risposto: “No, lasciamo perdere Teocoli, non ci interessa”. Secondo Teocoli però il motivo dell’astio potrebbe essere stato causato da una sua mancata partecipazione ad un vecchio programma del giornalista: “Io so il perché di ciò, perché non sono andato da lui a fare Buona Domenica“.

Mara Venier fa far pace a Teocoli e Costanzo: l’intervento in diretta

Come sia davvero iniziato tutto tra Teocoli e Costanzo nessuno pare saperlo. A far fare la pace ai due, senza preoccuparsi di scontri e liti o di ruggini provenienti dal passato, ci ha pensato però Mara Venier. Dopo la breve pausa pubblicitaria, durante la diretta di Domenica In, la conduttrice ha esordito dicendo: “Guarda siccome io e Maurizio siamo amici, sono stata ospite da lui, ora devi farmi fare una cosa…“.

Poco dopo si è quindi sentito Costanzo dire: “Teo io non ce l’ho con te! Ti invito volentieri. Vieni nella terza o quarta puntata“.

Teocoli, commosso, ha quindi risposto: “Vengo con molto piacere”. Insomma tutto è bene quel che finisce bene, anche grazie allo zampino di Mara Venier.