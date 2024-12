Teo Mammucari abbandona Belve, perchè? Il motivo – Video

Questa sera, martedì 10 dicembre 2024, è andata in onda su Rai 2 la quarta puntata di Belve, il programma di interviste ideato e condotto dalla giornalista Francesca Fagnani. Durante la puntata la Fagnani ospita tre donne, celebri volti dello spettacolo italiano, che hanno scelto di sottoporsi alle graffianti domande della giornalista e conduttrice tv per raccontarsi a 360 gradi. Ospiti di questa puntata sono infatti l’attrice e regista Valeria Bruni Tedeschi, l’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari e l’attrice Elena Sofia Ricci. Durante la serata è stata mandata in onda anche l’intervista fatta a Teo Mammucari. Il conduttore e attore a un certo punto dell’intervista, a pochi minuti dall’inizio è andato via dallo studio.

Durante la puntata di Belve in onda questa sera, martedì 10 dicembre 2024, oltre all’intervista a Valeria Bruni Tedeschi, Tina Cipollari e Elena Sofia Ricci, è stata trasmessa anche la breve intervista fatta da Francesca Fagnani all’attore e conduttore Teo Mammucari. La giornalista e la Rai hanno deciso di mostrare quanto accaduto in studio con il conduttore, che come sostenuto dalla Fagnani e dalla Rai il Mammucari avrebbe “ridicolizzato” la giornalista e padrona di casa dopo essersi infastidito per le domande di rito della stessa. L’attore ad un certo punto della trasmissione decide di lasciare lo studio dopo 5 minuti dal suo ingresso.

Il litigio

A proporsi per essere intervistato era stato Mammucari. “Voleva venire qua. Perché si sente una belva?”, ha chiesto Fagnani, con Mammucari entrato subito sulla difensiva: “Volevo venire ma ho capito che le domande sono molto serie. Non sono a mio agio”. A indispettirlo anche la scelta stilistica di Fagnani – comune a tutte le sue interviste – di dargli da lei: “Sì, sono anche permaloso. Stasera non lo sono, sono preoccupato. Di che? Mi stai dando del lei, non sono a mio agio”.

Mammucari ha provato a rispondere a una serie di domande per poi fermarsi nuovamente infastidito: “Ma che facciamo due ore così? Non sono Flavia Vento. È tremenda questa cosa”. Quindi ha chiesto di fermare l’intervista: “Francesca fermiamoci. Non mi piace, mi stai facendo passare per un cog*** pieno di sé. Non puoi chiedere a me se c’è qualcuno meglio di me. Certo, ce ne sono miliardi”. Non ha però voluto fare i nomi dei colleghi che reputa migliori. Alla stessa domanda, due settimane fa, l’attore Riccardo Scamarcio aveva risposto con disinvoltura e un certo divertimento. Dopo avere dato a Fagnani della “maestrina”, Mammucari si è quindi rivolto al pubblico: “Ragazzi io me ne vado, vi chiedo scusa. Non sono mai uscito da uno studio, sono venuto perché pensavo che quello che mi avevi detto in camerino, sarebbe accaduto. Non mi stai facendo un ritratto, mi stai facendo domande a raffica poi con il montaggio mi fai passare in un certo modo. Perché sei venuta nel camerino tutta carina, e poi qua mi dai del lei?”. “Faccio sempre così, è il format”, ha detto la giornalista. “Lei gioca a fare l’aggressivo, poi non riesce a rispondere alle domande” – aggiunge. Quindi Mammucari ha imboccato l’uscita. “È la prima volta che mi capita”, ha detto Fagnani rivolta al pubblico e Teo, uscendo, le ha risposto: “Ed è anche l’ultima. Ma vaffanc***”.

Ecco di seguito il video mentre l’attore e conduttore Teo Mammucari lascia lo studio di Belve infastidito dalle domande della padrona di casa, la giornalista e conduttrice tv Francesca Fagnani.