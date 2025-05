Una brutta sorpresa attende il capitano De La Mata nelle prossime puntate La Promessa. Proprio nel giorni del suo compleanno un regalo “poco gradito” rovinerà la festa. Cosa riceverà Lorenzo in dono? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: il ritorno di Eugenia

Il compleanno del capitano De La Mata sarà l’occasione perfetta per mettere a punto una vendetta da parte di Ayala. Proprio nel giorno dei festeggiamenti infatti, Lorenzo riceverà una sorpresa davvero poco gradita: sua moglie Eugenia si presenterà a palazzo perfettamente guarita!

Nell’apprendere che la sorella di Cruz avrà lasciato definitivamente il manicomio e nel vederla in perfetta salute il capitano sarà sconvolto, e lo sarà ancora di più quando – parlando con lei – comprenderà i motivi che avranno portato alla completa guarigione. Eugenia confesserà infatti al consorte di aver sospeso le medicine che lui le imponeva. Seguendo il consiglio di Ayala avrà invece iniziato ad assumere una terapia che l’avrà portata a recuperare perfettamente la sua salute.

La vendetta di Ayala come regalo di compleanno per Lorenzo

Nelle prossime puntate La Promessa il capitano inizierà a cospirare contro Ayala, indagando sulle cause del suo avvelenamento e ipotizzando che il conte abbia in realtà agito in modo da far ricadere la colpa su Martina per farla allontanare dal palazzo. I sospetti di Lorenzo saranno confermati dalle dichiarazioni di Petra, che non esiterà ad affermare che il conte avrà acquistato la cicuta che lo avrebbe avvelenato.

Apparirà quindi evidente che non sarà stata Martina ad avvelenare Ayala, e quest’ultimo sarà costretto ad allontanarsi da La Promessa.

Ignacio se ne andrà, ma non prima di aver giurato vendetta contro Lorenzo, e il compleanno del capitano sarà l’occasione perfetta per portare a termine quanto si sarà prefissato.

Trame future La Promessa: un regalo annunciato

Per qualche tempo a palazzo nessuno sentirà più parlare di Ayala, tanto che tutti inizieranno a pensare che abbia rinunciato ai suoi piani di vendetta. Solo il giorno del compleanno di Lorenzo giungerà un biglietto del conte, sul quale sarà scritto “Il regalo non è ancora pronto, ma arriverà presto e sorprenderà tutti“.

Il capitano De La Mata si agiterà davanti a queste parole, e la sua preoccupazione salirà nel momento in cui una telefonata annuncerà che il dono arriverà a palazzo alle 18:30. Tutti saranno in tensione, ma nessuno potrà immaginare che si tratti proprio di Eugenia.