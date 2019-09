Temptation Island Vip: Elga Enardu difende la sorella Serena dagli attacchi dell’ex di lei, Giovanni Conversano. Ammettiamolo, se il clima di Temptation Island Vip è già peperino, tutto quello che vi ruota intorno lo rende ancora più piccante. Ma vediamo di capire meglio cosa è successo e come si evolverà la situazione.

Temptation Island Vip: I dubbi di Serena Enardu sul suo fidanzato Pago

L’isola dei sentimenti, che quest’anno ci ha portato la conduzione misurata e sobria di Alessia Marcuzzi, ha un cast decisamente “strong”. Le fidanzate al limite della frivolezza più spicciola ci hanno regalato momenti trash e spunti di riflessione non indifferenti. A chi ci riferiamo nello specifico? Alle fidanzate Chiara Esposito e Serena Enardu.

Le due ragazze infatti, non appaiono campionesse di fedeltà ma anzi, si sono molto “aperte” con i rispettivi tentatori. In modo particolare Serena, pare assolutamente insoddisfatta del suo rapporto con il fidanzato Pago, che ha espresso il desiderio di “essere stimolata, essere travolta”…

"Non è da lei" Pago non crede ai suoi occhi! #TemptationIslandVip pic.twitter.com/WjieQpOVJc — Temptation Island (@TemptationITA) September 9, 2019

Insomma, di questo passo, la mossa successiva pare ormai ovvia. Ammettiamolo. Serena, con allusioni, balletti, sorrisi e sguardi ha fatto intuire la sua insoddisfazione per il fidanzato di cui dice di avere molta stima, ma forse, non amore.

L’ex tronista Giovanni Conversano attacca Serena Enardu di Temptation Island Vip

L’amore sbocciato a Uomini e Donne tra Serena Enardu e Giovanni Conversano, è rimasto nel cuore di tutti. Purtroppo però, come succede, molti amori finiscono e la cosa che dispiace è quando volano coltelli fra ex. In questo caso specifico la querelle ha visto protagonisti Conversano e Elga Enardu, che ha difeso a spada tratta la sorella dagli attacchi di lui.

Conversano ha infatti criticato il modo di fare della bella ragazza sarda perché lui ci è passato e ne sa qualcosa: “Amico mio ti sei liberato di un peso, sorridi invece di piangere, stai tranquillo”, ha detto Conversano rivolgendosi a Pago, in alcune stories Instagram.

Elga Enardu vs Giovanni Conversano, che replica a sua volta

La reazione della sorella di Serena, Elga è stata immediata: ha invitato i followers a non commentare perché è solo “uno sfigato in cerca di visibilità…”

“Vi chiedo la cortesia di ignorare le storie di quel povero sfigato che cerca ancora di grattare un po’ di visibilità grazie a Serena. Vi chiedo di non commentare, perché è quello che vuole. Per quanto mi riguarda non andrò a vedere il contenuto, non mi interessa e non giratemi niente.”

Conversano, che sicuramente non è una persona tranquilla o diplomatica, esplode e si scaglia in modo molto duro contro Elga Enardu:

“Capisco, capisco che purtroppo è costretta a difenderla. Adesso è uscita la voce, prima stava nella cuccia. Mo parla pure. Ma chi la conosce questa? Si mette davanti alle telecamere quando cerca di fare qualcosa per vedere se la riprendono…. Deve stare al suo posto, non deve neanche parlare, perché se parlo io fa la stessa figura che stiamo vedendo ed è meglio che io non parlo. State al vostro posto e non vi permettete di parlare di me perché vi faccio tremare i muri della casa”

Come finirà? La Enardu e Conversano continueranno a insultarsi sul web? L’unica cosa che veramente salta agli occhi è che qui, il più pulito ha rogna… E voi cosa ne pensate?