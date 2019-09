Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni fornite da ilvicolodellenews, un corteggiatore ha fatto infuriare la conduttrice Maria De Filippi. Le sue parole, infatti, non sono state ben accolte dalla padrona di casa, che si è scagliata anche contro la tronista Sara Tozzi.

Anticipazioni Uomini e Donne: la registrazione del trono classico

Seconda registrazione del trono classico di Uomini e Donne. In studio sono stati ospiti Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco, concorrenti dell’ultima edizione di Temptation Island. Con loro era presente anche Filippo Bisciglia, conduttore del reality show e futuro concorrente di Amici Celebrities.

Nunzia e Arcangelo hanno avuto un confronto in studio ed hanno ribadito le loro posizioni. Nel fuori onda pare ci sia stato un abbraccio tra i due. Arcangelo negli ultimi giorni è molto vicina alla single Maddalena, anche se non ha ancora ufficializzato la relazione.

Anticipazioni Uomini e Donne trono classico: Maria De Filippi infuriata

Nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, un corteggiatore ha fatto infuriare Maria De Filippi.

La tronista Giulia Quattrociocche ha incontrato alcuni corteggiatori fuori dallo studio per decidere chi portare in esterna. Dopo un breve colloquio, la tronista ha abbandonato la stanza e si è recata dietro le quinte per ascoltare le loro reazioni. Tra i vari corteggiatori, uno in particolare ha dichiarato di non essere interessato a Giulia ma al trono di Uomini e Donne. La tronista ovviamente ha deciso di eliminarlo, mentre Sara vuole aspettare.

La decisione della tronista ha fatto infuriare Maria De Filippi, che non riusciva a capire per quale motivo volesse trattenere il corteggiatore in studio. Questo, infatti, ha dichiarato palesemente di essere attratto solo dalla poltrona rossa.

Il corteggiatore, nel corso della puntata, ha avuto anche uno scontro con Javier, ex corteggiatore di Temptation Island, dichiarando che secondo lui il pallavolista è molto finto.