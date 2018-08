Temptation Island Vip slitta a ottobre? Pare che la messa in onda del celebrity reality condotto da Simona Ventura possa arrivare in tv con un mese di ritardo rispetto a quanto previsto: da metà settembre slitterebbe a ottobre, sempre in prime time su Canale 5!

Temptation Island Vip: quando in tv

Il ritorno di Simona Ventura in tv alla conduzione del reality dei sentimenti e delle tentazioni pare subirà un ritardo. Come anticipato da Tv Blog, il celebrity reality ha iniziato le sue registrazioni in Sardegna il 24 agosto.

La location è sempre la medesima del format nella versione nip, ovvero con le persone comuni. Perfino i Vip quindi alloggeranno nel Resort Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula nella città di Cagliari. Si calcola oltretutto che ci vorrà circa un mese di registrazioni per poter confezionare un buon prodotto.

Quindi per ovvie ragioni la messa in onda del programma slitterebbe a fine settembre, se non addirittura a ottobre.

Simona Ventura al timone di Temptation Island Vip

Nonostante i vari promo lanciati dalla conduttrice in cui rinnova l’appuntamento ai telespettatori per settembre, forse dovremo abituarci all’idea che il reality sarà mandato in tv per i primi di ottobre.

Nessuna certezza nemmeno per il giorno di messa in onda, tuttavia il martedì rimane sempre il più probabile, perché il lunedì, dal 24 settembre, sarà la giornata dedicata il Grande Fratello Vip 3 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini.

Temptation Island Vip, le 6 coppie in gara

Le coppie che parteciperanno al celebrity reality ormai super confermate sono:

Valeria Marini e il fidanzato Patrick Baldassarri

Stefano Bettarini ex marito di Simona Ventura, e la fidanzata Nicoletta Larini

Andrea Zenga, figlio di Walter (ex portiere dell’Inter) e Roberta Termali in coppia con la fidanzata Alessandra Sgolastra

Sossio Aruta e la fidanzata Ursula Bennardo -dal Trono Over di Uomini e Donne

Nilufar Addati con Giordano Mazzocchi- dal Trono Classico di Uomini e Donne

Fabio Esposito e Marcella Esposito, stesso cognome ma storie differenti: lui è l’anima del Brand Coconuda

Simona Ventura nuove giudice di X Factor?

SuperSimo inoltre potrebbe sostituire Asia Argento– qualora Sky Italia decidesse di allontanare l’attrice dal programma in seguito ai fatti accaduti- (ve ne abbiamo dato notizia qui) come giudice di X Factor, il talent musicale di Sky Uno. I live di X Factor sono in partenza infatti giovedì 25 ottobre.

Insomma, un ritorno travolgente per la Ventura, tra reality e talent!!

Ci sarete?