Lunedì 15 luglio è andata in onda in prima serata su canale 5 la quarta puntata del docu-reality sui sentimenti Temptation Island. Il racconto guidato da Filippo Bisciglia ha svelato le sorti di alcune coppie che hanno chiesto il falò di confronto immediato.

Antonella Clerici commenta Temptation Island, l’autore risponde

Tra gli spettatori del programma anche, Antonella Clerici che ha commentato la puntata con un tweet sui social, a cui ha risposto immediatamente uno degli autori del reality.

😘 — fabio pastrello (@fabiopastrello) July 15, 2019

Come si può osservare, la Clerici commenta il reality dicendo:

“Comunque Temptation Island è ipnotica” e l’autore risponde immediatamente con l’emoji del bacio.

A fine agosto iniziano le riprese di Tempatation Island Vip: chi lo condurrà?

Alla fine di agosto, come ha dichiarato una delle autrici del programma, Raffaella Mennoia inizieranno le registrazioni di Temptation Island Vip. Se l’anno precedente c’era grande attesa per la conduzione di Simona Ventura, quest’anno il toto nomi, per vedere chi sarà al timone dell’edizione Vip dell’isola delle tentazioni, è apertissimo.

In pole position c’è il nome di Alessia Marcuzzi, a cui la De Filippi ha strizzato un occhio ma ora si potrebbe aprire anche un’altra strada che vedrebbe come favorita Antonella Clerici. Come saprete, durante la presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva, la Clerici non ha avuto assegnato nessun programma, quindi la conduttrice molto probabilmente valuterà altre ipotesi lavorative.

A me piacciono i progetti – fa sapere Antonella Clerici- E se penso ad Amici o a C’è posta per Te, non posso che fare i complimenti alla tv commerciale. E poi adorerei il bancone di Striscia la Notizia perché io non lavoro in tv: mi diverto in tv! E lì so che mi divertirei da pazza… Io ho un limite enorme. Una fragilità dirompente: devo sentirmi amata. Se non mi sento amata, vado altrove, ricomincio da capo, non mi accontento.

Insomma, Antonellina ha le idee ben chiare, e queste dichiarazioni mirate su programmi che sono di pertinenza di Maria De Filippi, potrebbero aprirle le porte della Fascino p.g.t (società di produzione di Queen Mary n.dr.) e quindi di Mediaset.

Scacco matto alla Rai: Antonella Clerici passerà a Mediaset?

Del resto non è la prima volta che la rete del Biscione si accaparra cavalli di razza che sono stati messi all’angolo dalla Rai. Tutti sappiamo del rilancio avuto a Mediaset di Mara Venier, voluta da Maria De Filippi come giudice popolare di Tu Si Que Vales. E pensiamo anche a Super Simo, Simona Ventura, che l’anno scorso appunto, alla conduzione di Temptation Island Vip ha registrato ascolti notevoli.

Cosa succederà dunque? Anche stavolta Maria De Filippi accoglierà l’ennesima conduttrice Rai in difficoltà? Staremo a vedere…

A voi come ipotesi, piacerebbe?