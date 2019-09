Nathalie Caldonazzo a pezzi a Temptation Island Vip 2019? Poco dopo il falò della prima puntata, l’attrice si è chiusa in bagno ed è scoppiata a piangere (almeno così è parso dalle immagini trasmesse in tv lunedì 9 settembre). Il motivo? La reazione al filmato mostrato da Alessia Marcuzzi e che (a quanto pare) ritrae il compagno Andrea Ippoliti sempre più vicino alla “tentatrice” single Zoe Mallucci. Il risultato? Anna Pettinelli ha provato a spronare Nathaly e così anche il riferimento al passato con Massimo Troisi non è mancato. Ecco i video Witty tv con i principali momenti dedicati alla coppia e andati in onda ieri sera in prima serata su Canale 5.