Nuova scheda di presentazione per un’altra delle coppie di Temptation Island Vip 2019. Parliamo di Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, terza coppia ufficiale che partecipa al popolare programma di Canale 5, in onda da metà settembre. “Sono circa tre giorni che non ci parliamo. Non ci siamo lasciati, però ci sono dei problemi da risolvere” commenta Andrea. “Mi auguro che Temptation Island serva per capire se potremo tornare a vivere insieme” una prima reazione di Nathalie. Come finirà? In attesa di scoprirlo, ecco qui il video Witty tv con le primissime news sui due fidanzati “concorrenti” di Temptation Island Vip.