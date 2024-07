Adrenalina alle stelle nelle prossime puntate Endless Love (Kara Sevda). Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi Asu tenterà il suicidio dopo la fine della storia con Kemal. Proprio Soydere la troverà a la porterà in ospedale, dove poco dopo arriverà Emir.

Endless Love trame turche prossimi episodi: Asu tenta il suicidio

Kemal non se la sentirà di portare avanti la relazione con Asu, visto che il suo cuore batterà solo per Nihan. La decisione di interrompere la loro love story sarà per Asu una delusione così profonda, che la ragazza deciderà di tentare il suicidio.

Dopo aver lasciato un messaggio a Kemal, la giovane donna ingerirà un flacone di tranquillanti. Soydere però capirà le sue intenzioni, e si precipiterà a casa sua. La troverà in fin di vita, ma il suo intervento tempestivo riuscirà ad evitare il peggio.

Soydere porterà la ragazza in ospedale, e – mentre i medici le faranno una lavanda gastrica – pregherà affinché possa salvarsi. Kemal si sentirà in colpa perché saprà che la giovane – a parte lui – non avrà nessun altro. Ma sarà davvero così?

Spoiler turchi Endless Love: Emir corre in ospedale da Asu

Mentre Kemal – rovistando tra le cose della ragazza – si stupirà nel trovare una borsetta che aveva visto tempo prima a casa di Tufan Kaner, il braccio destro di Emir, Kozcuoğlu si precipiterà in ospedale a trovare Asu.

Soydere avrà così un nuovo motivo per domandarsi – ancora una volta – cosa lega Asu a Emir. Non sarà però il solo a porsi questa domanda, visto che il gesto di Kozcuoğlu spingerà anche Zeynep a chiedersi quali siano i rapporti tra i due. La sorella di Kemal troverà strano che suo cognato sia andato a trovare Alacahan e penserà che i due siano amanti.

Zeynep minaccia Emir nelle prossime puntate Endless Love

Accecata dalla gelosia, Zeynep affronterà Emir, minacciandolo di raccontare a Kemal che lui aveva una relazione con Alacahan. Sappiamo ormai bene però che l’imprenditore non è una persona che si lascia intimidire facilmente, e anche stavolta replicherà alle minacce di Zeynep dicendosi pronto a rivelare a tutti che lei è andata due volte da Ozan il giorno in cui è morto.

La giovane Soydere a quel punto si calmerà e metterà da parte tutte le sue intenzioni bellicose, ma la discussione tra loro avrà comunque delle conseguenze. Nihan assisterà infatti allo scambio di minacce, e poco dopo affronterà il marito.

Nihan sospetterà che Emir e Zeynep abbiano una relazione, e lui per depistare la moglie non esiterà a dirle di avere scoperto che la sorella di Kemal aveva visto Ozan il giorno del suo decesso. La figlia di Vildan a quel punto andrà su tutte le furie e aggredirà la giovane Soydere.