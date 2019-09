Questa sera andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island Vip 2. La scorsa settimana Ciro e Federica sono stati eliminati dal gioco: l’attore napoletano, infatti, aveva trasgredito il regolamento. Damiano Er Faina, invece, ha chiesto il falò anticipato con la fidanzata Sharon. La conduttrice Alessia Marcuzzi, inoltre, ha annunciato l’ingresso di una nuova coppia.

Temptation Island Vip 2 anticipazioni seconda puntata

Tutto pronto per la seconda puntata di Temptation Island Vip 2, in onda stasera alle 21:30 su Canale 5. Questa sera dovremmo vedere il falò di confronto tra Damiano Er Faina e la fidanzata Sharon, anche se quest’ultima non sembra propensa ad accettarlo. Oltre a Damiano, anche Anna Pettinelli potrebbe richiedere il falò di confronto con il fidanzato. Nel promo di anticipazioni mandato in onda da Canale 5 la Pettinelli sembra essere presa dallo sconforto per alcuni atteggiamenti del compagno.

Ci sarà inoltre l’ingresso di una nuova coppia, che prenderà il posto di Ciro e Federica, eliminati la scorsa settimana. Tale coppia è formata da Gabriele Pippo e Silvia Tirado. Gabriele è il figlio del celebre Pippo Franco, che in un’intervista a Il Tempo pare sia d’accordo con la scelta del figlio:

Ha preso questa decisione in totale autonomia. Se conosci te stesso non hai paura di nulla, nemmeno di Temptation Island. In ogni caso ne uscirà rafforzato. Potrà vantarsi di aver vissuto un’esperienza estrema.

La nuova coppia, come annunciato da Alessia Marcuzzi, riuscirà a rompere gli equilibri del gruppo.

Anticipazioni Temptation Island Vip 2019: Alex Belli e Delia Duran nuova coppia?

Gabriele Pippo e Silvia Tirado non dovrebbero essere l’unica coppia a sbarcare sull’isola delle tentazioni. Con loro, secondo il settimanale Oggi, dovrebbero esserci anche Alex Belli e Delia Duran.

I due sono fidanzati da meno di un anno e, dopo aver celebrato il loro amore nei vari salotti di Barbara D’Urso, adesso sono pronti per partecipare alla nuova edizione di Temptation Island Vip 2019.

Chissà cosa ne penserà Mila Suarez, fidanzata dal 2017 al 2019 con l’attore bello e tenebroso. Mila è stata protagonista anche di una lite molto trash con Delia Duran nella casa del Grande Fratello.