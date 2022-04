Temptation Island sparisce dall’estate di Canale 5: cosa sarà accaduto? L’isola dei sentimenti e delle tentazioni presentata da Filippo Bisciglia è stata cancellata oppure rimandata? Scopriamo le ultime news sul reality targato Fascino PGT di Maria De Filippi.

Tempation Island, cancellato dai palinsesti Mediaset o solo rimandato? Le ultime news

Il reality sui sentimenti e le tentazioni che da ben dieci anni ha occupato il palinsesto estivo di canale 5 quest’anno non andrà in onda. Le indiscrezioni delle scorse settimane trovano conferma dai listini pubblicati sul sito della concessionaria Publitalia. Il documento illustra la programmazione di Canale 5 per la vendita degli spazi pubblicitari e di Temptation Island non c’è traccia. Di solito il giorno di messa in onda del reality è stato il mercoledì in prima serata, e del programma condotto da Filippo Bisciglia non ci sono accenni.

Temptation Island cancellato dal palinsesto estivo Mediaset

Insomma, è finta un’era? Il docu-reality estivo era ormai una tradizione consolidata per gli italiani che sfuggendo alla calura estiva rimanevano a casa con condizionatore a manetta nell’attesa di vedere le dinamiche tra i fidanzati e le tentatrici e viceversa, le fidanzate con i tentatori richiusi per 21 giorni in un resort da sogno.

Un appuntamento fisso che creava anche spunti tra le coppie davanti allo schermo che si immedesimavano nelle situazioni dei vari protagonisti per non parlare della colonna sonora scelta dai tecnici audio per sottolineare le varie situazioni.

I motivi reali per cui Tempation Island non andrà in onda

Il reality condotto da Filippo Bisciglia che dal 2014 ha tenuto compagnia al pubblico di canale 5 costretto a vedere molte repliche tipiche del periodo estivo, non andrà quindi in onda. Certo fa strano che un programma che è stato sempre campione di ascolti registrando uno share ottimo venga cancellato dall’oggi al domani.

Tuttavia, pare che la casa di produzione Fascino PGT e Ambra Banijay Italia hanno reso noto che non è stato rinnovato il contratto con la casa di produzione che detiene i diritti del format originale. Infatti Tempation Island è tratto dal programma televisivo olandese Blind Vertrouwen, creato da Endemol.

Insomma, quello a Temptation Island è un addio o un arrivederci? Non possiamo pensare che un’azienda florida come Mediaset possa perdere uno dei suoi programmi di punta che ha regalato negli anni ascolti eccezionali!

Palinsesti estivi Canale 5, molte repliche e poche novità

Come previsto durante la stagione estiva le novità televisive Mediaset sono poche. Nella programmazione estiva – dal 29 maggio al 3 settembre – non sono presenti grandi novità, solo molte repliche. Si prevede infatti che saranno mandate in onda le puntate di:

Zelig,

Michelle Impossible,

Scherzi a Parte.

Unica novità riguarda le trasmissioni di stampo giornalistico e l’allungamento dell’Isola dei Famosi che sposta la finale a lunedì 27 giugno anziché lunedì 23 maggio.