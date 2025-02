S’infiamma il caso di Temptation Island Spagna che vede Montoya al centro dell’attenzione mediatica, per la reazione furiosa ai tradimenti della fidanzata Anita con il single, Manuel. Mentre il gossip lo vedrebbe proseguire il suo fidanzamento storico, nonostante l’infedeltà della giovane, il fidanzato rilascia delle prime dichiarazioni sull’evoluzione del “triangolo”.

Temptation Island Spagna- Montoya in crisi con Anita, dopo il tradimento con Manuel

Sono virali, nel web, le bollenti immagini registratesi a Temptation island Spagna, che vedono Montoya fare irruzione nel villaggio delle fidanzate, in reazione alla scoperta della relazione avviata da Anita con il tentatore Manuel.

Come mostrato tra le clip tra i trend di discussione via social, al momento del rapporto di sesso consumato al docu-reality sulle tentazioni di Mediaset, Anita e il tentatore Manuel palesano una forte attrazione tra loro mentre Montoya grida disperato, all’attacco contro la fidanzata.

Montoya e Anita ancora insieme, dopo il triangolo?

Le clip intime dei tradimenti registrati alla versione spagnola di Temptation island- La Isla de Las Tentaciones – sono tra gli argomenti di discussione sui social di risonanza internazionale nel mondo. E gli utenti si dividono tra i commenti più disparati, con particolare attenzione rivolta ai fidanzati di Temptation Island Spagna, José Carlos Montoya e Anita Williams, il cui amore è messo in discussione per via del “terzo incomodo”, Manuel.

Proprio sui social, sulla scia dei trend di discussione nel mondo, degli utenti segnalano degli avvistamenti di Anita e Montoya ancora insieme, anche dopo le registrazioni del programma. In merito alle segnalazioni, nella trasmissione Ni Que Fueramos, l’opinionista Kiko Matamoros confermerebbe che Anita e Montoya formino una coppia nonostante il triangolo aperto in TV:

“Vi assicuro che loro due sono usciti insieme come prima di entrare“.

La verità del fidanzato

Ma non é tutto. Chiamato ad una prima ospitata televisiva nello speciale ‘El Debate De Las Tentaciones’, Montoya rompe il silenzio mediatico sullo spinoso triangolo. Ma chi vorrebbe sapere dell’evoluzione del triangolo resterà deluso nell’apprendere che il fidanzato finito al centro del gossip di Temptation Island Spagna, oggi, non conferma né smentisce di aver perdonato Anita, dopo i tradimenti con Manuel:

“Lei mi ha sempre amato senza dubbi? –é la risposta sibillina di Montoya-. No questo non lo penso. Sapete perché? Non puoi dire che sono l’amore della tua vita e poi andare con un altro ragazzo. Va bene tutto, ma lei è andata con lui“.

Una domanda, quindi, sorge spontanea: quale destino attenderà i protagonisti del triangolo di Temptation Island Spagna?