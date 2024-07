Temptation Island raddoppia ed è pronto a tornare anche settembre. Le prime due puntate del viaggio dei sentimenti, condotto da Filippo Bisciglia, hanno fatto registrare ottimi numeri in termini di ascolti. Vediamo insieme come partecipare al programma come coppia o come single.

Temptation Island cerca fidanzati e single per settembre: come fare domanda

Tutti pazzi per Temptation Island e le sue sette coppie. Il programma, che va in onda il giovedì sera in prima serata su Canale 5, ha battuto ‘Noos‘ di Alberto Angela su Rai1. Più di 3 milioni di spettatori e il 24.9% di share hanno seguito la prima puntata mente la seconda ha fatto registrare numeri ancora maggiori, con 3.547.000 spettatori e uno share del 26.76%. Grande attesa c’è quindi per una nuova stagione del viaggio dei sentimenti che andrà in onda a settembre, sempre su Canale 5.

Il programma prova così a conquistarsi un posto importante nella stagione autunnale e per farlo ha bisogno di nuove coppie di fidanzati e single. Ma come fare domanda? Basta compilare il modulo di iscrizione presente sul sito di Wittytv.it o chiamare lo 06.3721721. Se si vuole compilare la domanda online, bisogna specificare se si vuole partecipare in coppia o come single (tentatore e tentatrici). Inoltre si può riempire un form nel quale si spiega perché si vuole partecipare e allegare alcune foto. Una volta inserito il numero di cellulare, sarà la redazione a contattare i profili più interessanti.

Anticipazioni della terza puntata

La puntata di giovedì 11 luglio di Temptation Island si preannuncia scoppiettante e ricca di colpi di scena. Nel promo viene spiegato che per qualcuno è arrivato il momento cruciale quindi probabilmente un’altra coppia arriverà al falò di confronto. Alessia ne ha già chiesti due e ha detto alle amiche che è pronta a scappare in spiaggia pur di vedere Lino. Raul invece assiste all’avvicinamento della sua fidanzata Martina con Carlo.