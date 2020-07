Antonella Elia, attuale concorrente di Temptation Island in coppia con il fidanzato Pietro Dalle Piane è una star la cui carriera parte da lontano. Contrariamente a quanto dicono i suoi detrattori – che sa fare solo reality – la showgirl ha un passato artistico davvero invidiabile.

Antonella Elia, una carriera e una vita avventurosa ma anche molte fragilità

Dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip, la Elia torna in tv nel reality dei sentimenti e delle tentazioni per mettere in gioco la sua storia con l’attore Pietro Delle Piane, con cui è fidanzata da un anno. La showgirl, benché negli ultimi anni l’abbiamo vista in diversi reality, ha una carriera che spazia dalla tv al teatro, che rimane comunque il suo primo amore.

Nata a Torino il 1° novembre del 1963, rimasta orfana dei genitori in età scolare: prima la madre e all’età di 16 anni il padre) si dedica quasi immediatamente al teatro dopo aver finito il liceo classico. La seconda moglie del padre diventa il suo riferimento e la sua famiglia. Paola, così si chiama “è stata fantastica” racconta dalle pagine di Sorrisi e Canzoni tv. “Mio padre mi ha chiesto se mi piaceva e io gli ho chiesto di sposarla. Ero orgogliosa di chiamarla mamma, finalmente anche io ne avevo una!”

La vita artistica di Antonella Elia, tra teatro e televisione

Dopo il Liceo Classico inizia a studiare recitazione: “A 24 anni mi esibivo al Teatro della Tosse di Genova – spiega a Sorrisi- quando poi mi proposero la tv e mi son detta perché no?”

La sua prima apparizione in tv, prima ancora di “La Corrida”, è in alcuni spot di fine Anni 80 dove Antonella, pubblicizza assorbenti, uno spray nasale, un ammorbidente e via di seguito.

Poi arriva la grande occasione come valletta a La Corrida, dove a chiamarla fu Corrado per la sua enorme simpatia. “E’ Corrado che da castana mi ha voluta bionda” dice. “E il consiglio più prezioso che mi diede fu: “Fa’ la scema, questo sarà il tuo successo!”.

E difatti, Corrado ci aveva visto lungo… Senza considerare che la Elia è molto teatrale nei modi e riesce ad attirasi, come api sul miele, sia detrattori che la detestano cordialmente, ma anche sostenitori che la amano senza se e senza ma.

Antonella Elia, arrivano anche: Non è La Rai, Pressing, la Ruota della Fortuna

Arriva poi la sua partecipazione a Non è La Rai, con Enrica Bonaccorti che negli anni l’ha sempre molto criticata: “Enrica e io abbiamo caratteri incompatibili, mi ha spesso attaccata”.

Poi arriva Pressing, con il grande Raimondo Vianello che lei considera un suo secondo papà. Di lui dice: “Ci sono persone che scuotono la tua vita e la trasformano per sempre. Raimondo mi ha insegnato il valore dell’autoironia. Lui mi ha guidata e mi ha insegnato quello che so oggi”

Poi è la volta di Mike Bongiorno che l’accoglie dopo Paola Barale. In una puntata particolare, la concorrente si rifiutò di accettare una pelliccia in regalo perché convinta animalista e Antonella appoggiò in pieno la sua scelta.

MiKe andò su tutte le furie e le disse duramente: “Antonella Tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a prendere in giro lo sponsor”. “Dopo il rimprovero di Mike mi chiusi in camerino a piangere- aggiunge- Lui arrivò per consolarmi e dirmi che andava tutto bene”

Antonella Elia approda all’Isola dei famosi a cui seguono altri reality

Nella carriera della Elia arrivano poi i reality. Il suo carattere sfrontato e impertinente, che dice le cose in faccia senza peli sulla lingua sono adattissimi per i programmi di intrattenimento dove l’elemento più cospicuo è il trash.

Quella dell’Isola dei Famosi non fu una cosa cercata e voluta: “Ero negli Stati Uniti da Due anni per studiare recitazione, ho fatto la comparsa in un film di Spielberg e un altro di Scorsese. Poi mi hanno chiamato in Italia per L’isola e in America non ci sono più tornata”. Nel 2004 partecipa all’isola dove passo alla storia la sua lite, con tanto di tirata di capelli con un’altra concorrente, Aida Yespica: “Con Aida Yespica siamo in pace, in fondo non ci frequentiamo… La nostra lite era per una ragione stupida e trascurabile, eravamo molto giovani”

Ritorna una seconda volta come naufraga del reality più duro dello Stivale, nel 2012 che vince. E’ stata poi inviata della Vita In diretta, ha lottato per il secondo posto a Pechino Express con Jill Cooper della quale dice: “È raro che accada in tv, ma Jill è una vera amica”.

Seguono poi Tale e Quale Show, in cui si mette in gioco totalmente così come all’ultima edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, che sarà al timone del reality anche quest’anno. “In quei mesi ho temuto per la mia carriera: mi sono esposta nelle mie miserie e bassezze. Un po’ me ne sono vergognata”.

E cosa combinerà a Temptation Island? Staremo a vedere…