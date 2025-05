Con l’arrivo dell’estate è tempo di Temptation Island 2025, il reality show dei sentimenti diventato oramai l’appuntamento fisso della stagione estiva. Svelata la data ufficiale della nuova edizione in arrivo a luglio in prima serata su Canale 5.

Quando inizia Temptation Island 2025 su Canale 5?

E’ ufficialmente partito il countdown per la nuova edizione di Temptation Island 2025, il programma campione d’ascolti diventato oramai l’appuntamento dell’estate per milioni di telespettatori. Anche quest’anno Canale 5 ha deciso di puntare sul reality show dei sentimenti che vede coppie di fidanzati suddivisi in due gruppi e messi a contatto quotidiano con tentatori e tentatrici. Un viaggio alla scoperta dei sentimenti e di se stessi, visto che tante coppie proprio grazie all’esperienza di Temptation hanno deciso di interrompere la propria storia d’amore. Un percorso importante di crescita, ma anche di scoperta che ha appassionato sin dalla prima edizione il pubblico italiano.

Svelata la data ufficiale di partenza della nuova stagione che inizia da giovedì 3 luglio 2025 in prima serata su Canale 5. Temptation Island 2025, cast e coppie? Confermata la conduzione affidata a Filippo Bisciglia, mentre per conoscere le coppie di concorrenti, tentatori e tentatrici bisognerà anche aspettare. Tra i papabili nomi di coppie e concorrenti del cast al momento è spuntato quello di Amal Kamal, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Temptation Island 2025, dove è girato?

Tra le novità della nuova edizione di Temptation Island 2025, in partenza da giovedì 3 luglio in prime time su Canale 5, c’è un cambio di location. Se le altre edizioni di Temptation sono state sempre girate in Sardegna nell’ormai celebre residence Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, quest’anno la produzione ha deciso di spostarsi in Calabria. Il motivo? Semplice la precedente struttura è stata venduta a un imprenditore turco! Quest’anno Temptation 2025 è girato in Calabria presso il Calandrusa Resort di Catanzaro.

L’appuntamento con Temptation Island 2025 è per giovedì 3 luglio 2025 in prima serata su Canale 5.