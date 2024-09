E’ arrivato il momento più atteso della prima puntata di Temptation Island 2024 settembre: l’arrivo delle sette coppie di fidanzati sulle bianche spiagge della Sardegna.

Temptation Island 2024 settembre, lo sbarco delle coppie in Sardegna

«Benvenuti alla prima puntata di Temptation Island: 7 coppie di fidanzati determinati a mettere alla prova il proprio rapporto stanno per intraprendere un viaggio all’interno dei sentimenti» – inizia così la prima puntata della prima edizione di settembre di Temptation Island 2024. Il viaggio nei sentimenti prende il via con il padrone di casa Filippo Bisciglia che poco dopo presenta le sette coppie di fidanzati protagonisti di questa edizione. La prima è Diandra e Valerio: i due fidanzati da 7 anni e mezzo sono arrivati ad un punto di non ritorno: lui vuole lasciare Roma per tornare in Puglia dove lavora, ma lei non ha alcuna intenzione presa dal lavoro, dalle sue attività e dalla carriera.

Poi ci sono Titty e Antonio: lei è fortemente gelosa e possessiva verso il ragazzo dopo una serie di tradimenti che l’hanno fatta tanto soffrire facendole perdere anche la fiducia. Mirco e Giulia, invece, stanno insieme da 9 anni, ma da quando hanno deciso di convivere insieme qualcosa si è rotto. A scrivere al programma è stata Giulia che vuole sentirsi amata ed apprezzata. Anche Anna e Alfred hanno deciso di mettere alla prova il loro sentimento per il comportamento di lui che spesso scompare nel nulla. Infine le ultime tre coppie.

La presentazione delle coppie di fidanzati di Temptation Island 2024 settembre

Spazio poi alle coppie di fidanzati che ricordiamo sono:

Diandra , 37 anni e Valerio , 44 anni, fidanzati da 7 anni e mezzo;

, 37 anni e , 44 anni, fidanzati da 7 anni e mezzo; Titty , 24 anni e Antonio , 27 anni, fidanzati da 3 anni;

, 24 anni e , 27 anni, fidanzati da 3 anni; Mirco , 31 anni e Giulia , 30 anni, fidanzati da 9 anni;

, 31 anni e , 30 anni, fidanzati da 9 anni; Anna 27 anni e Alfred , 25 anni, fidanzati da 1 anno e 9 mesi;

27 anni e , 25 anni, fidanzati da 1 anno e 9 mesi; Fabio , 35 anni e Sara , 22 anni, fidanzati da 1 anno;

, 35 anni e , 22 anni, fidanzati da 1 anno; Alfonso 25 anni e Federica 20 anni, fidanzati da 8 anni;

25 anni e 20 anni, fidanzati da 8 anni; Michele 28 anni e Millie 25 anni, fidanzati da 1 anno e 10 mesi.

Ecco il video Witty Tv con l’arrivo delle coppie dell’edizione di settembre di Temptation Island 2024.