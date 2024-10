Stasera, martedì 15 ottobre 2024, appuntamento con la sesta puntata di Temptation Island 2024, il viaggio nei sentimenti campione d’ascolti di Canale 5. Filippo Bisciglia torna in prima serata per raccontare l’evoluzione delle coppie di concorrenti tra crisi, tradimenti e falò di confronto.

Temptation Island 2024 puntate, falò di confronto tra Alfred e Anna

Martedì 15 ottobre 2024 dalle ore 21.34 va in onda la sesta puntata di Temptation Island 2024, il reality show dei sentimenti presentato da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. Prosegue il boom di ascolti con l’ultima puntata dell’8 ottobre che ha registrato 3.381.000 spettatori con uno share del 23.9%. Visto il successo, Mediaset ha deciso di prolungare di un’altra puntata il programma per la gioia di milioni di telespettatori. Ma passiamo al menù della sesta puntata: in arrivo nuovi colpi di scene per le coppie rimaste all’interno dei rispettivi villaggi.

Cosa succederà nella puntata di stasera di Temptation Island 2024? Spazio alla coppia formata da Titty ed Antonio. Titty, chiamata nel pinnettu, assisterà a nuove immagini del fidanzato Antonio sempre più preso dalla single tentatrice. Nonostante la richiesta di falò di confronto del fidanzato, Titty deciderà di rifiutarlo sostenendo che devono vivere l’esperienza fino alla fine. «Non mi mandate a chiamare, perché non mi presento al falò. Fino all’ultimo deve stare così» le parole di Titty.

Temptation Island 2024, coppie in crisi: Titty e Antonio

Non solo, durante la puntata di stasera di Temptation Island 2024 scopriremo cosa è successo alla coppia formata da Giulia e Mirco. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Filippo Bisciglia è salito a bordo di un motoscafo diretto verso l’esterna in mare tra Mirco e la tentatrice Alessia. La fidanzata Giulia ha richiesto il falò di confronto immediato richiedendo a Filippo di raggiungere il fidanzato ed interrompere la sua esterna con la single.

Spazio anche alla coppia formata da Millie e Michele. Durante la puntata Michele vedrà la sua fidanzata in compagnia di uno dei single tentatori e avrà un crollo. Cosa succederà?

Per scoprirlo vi invitiamo a seguire dalle 21.34 la sesta puntata di Temptation Island 2024 in prima serata su Canale 5.