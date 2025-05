Chi sono i vincitori di Pechino Express 2025? Un’edizione ricca di colpi di scena ed emozioni quella che è andata in onda su Sky Uno, in streaming su Now, e che vedremo nei prossimi mesi in chiaro su Tv8. A condurre il programma, Costantino Della Gherardesca con l’inviato speciale Fru. Scopriamo insieme chi ha vinto e quali sono le coppie arrivate in finale.

I Medagliati, Jury Chechi e Antonio Rossi, sono i vincitori di Pechino Express 2025

Giovedì 8 maggio è andata in onda la finale di Pechino Express 2025. Tre le coppie che hanno lottato per la vittoria: i Medagliati (Jury Chechi e Antonio Rossi), i Complici (Dolcenera e Gigi Campanile) e gli Estetici (Giulio Berruti e Nicolò Maltese). L’edizione di Pechino Express 2025 ha visto i 18 concorrenti viaggiare lungo una delle rotte più sorprendenti nella storia del reality. Partiti dalle Filippine si è attraversato il nord della Thailandia fino a raggiungere il Nepal.

Le nove coppie in gara

Nove le coppie, quali: Virna Toppi e Nicola Del Freo – I PRIMI BALLLERINI; Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba – GLI SPETTACOLARI; Jey e Checco Lillo – I MAGICI; Ivana Mrázová e Giaele De Donà – LE ATLANTICHE; Jury Chechi e Antonio Rossi – I MEDAGLIATI; Giulio Berruti e Nicolò Maltese – GLI ESTETICI; Nathalie Guetta e Vito Bucci – I CINEASTI; Dolcenera e Gigi Campanile – I COMPLICI e Samanta e Debora Togni – LE SORELLE, che zaino in spalla hanno dato vita a una gara senza esclusione di colpi, di scena ovviamente. A trionfare su tutti durante l’ultima puntata è stata quella dei Medagliati formata da Jury Chechi e Antonio Rossi.

Chi sono i Medagliati

Jury Chechi e Antonio Rossi sono I Medagliati, gli sportivi del gruppo. Juri Checi conosciuto come “Il signore degli anelli,” ha dominato la ginnastica negli anni ’90 e raggiunto l’apice con l’oro alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996 e un bronzo nel 2004. Antonio Rossi, ex canoista specialista nel kayak velocità, appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, nel suo Palmares si annoverano: cinque medaglie olimpiche, tre ori, un argento e un bronzo, conquistati nelle edizioni delle Olimpiadi di Barcellona ‘92, Atlanta ‘96, Sydney 2000 ed Atene 2004; a Pechino 2008 è stato il portabandiera della spedizione italiana. Hanno entrambi una targa nella Walk Of Fame dello sport italiano.