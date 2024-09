Tutto pronto per la prima edizione di settembre di “Temptation Island 2024“, il viaggio nei sentimenti che torna a grande richiesta sugli schermi di Canale 5 in prima serata da martedì 10 settembre 2024. Scopriamo insieme le coppie di concorrenti, ma anche i single tentatori e le tentatrici di questa nuova stagione.

Temptation Island 2024 di settembre su Canale 5

Martedì 10 settembre 2024 dalle ore 21.35 appuntamento con la prima puntata di settembre di Temptation Island. Dopo il grandissimo successo dell’estate che ha fatto registrare un boom di ascolti, Filippo Bisciglia è pronto a raccontare il viaggio nei sentimenti di sette nuove coppie di fidanzati pronti a mettere alla prova la loro storia d’amore. La prima puntata di Temptation Island di settembre si preannuncia esplosiva, ricca di colpi di scena e di emozioni.

Protagonisti di questo nuovo viaggio nei sentimenti 7 coppie non sposate e senza figli in comune pronte a mettere alla prova la natura della propria relazione.

Le coppie di Temptation Island 2024 di settembre: ecco chi sono

Ecco le coppie di concorrenti di Temptaion Island 2024 di settembre:

Diandra , 37 anni e Valerio , 44 anni, fidanzati da 7 anni e mezzo;

, 37 anni e , 44 anni, fidanzati da 7 anni e mezzo; Titty , 24 anni e Antonio , 27 anni, fidanzati da 3 anni;

, 24 anni e , 27 anni, fidanzati da 3 anni; Mirco , 31 anni e Giulia , 30 anni, fidanzati da 9 anni;

, 31 anni e , 30 anni, fidanzati da 9 anni; Anna 27 anni e Alfred , 25 anni, fidanzati da 1 anno e 9 mesi;

27 anni e , 25 anni, fidanzati da 1 anno e 9 mesi; Fabio , 35 anni e Sara , 22 anni, fidanzati da 1 anno;

, 35 anni e , 22 anni, fidanzati da 1 anno; Alfonso 25 anni e Federica 20 anni, fidanzati da 8 anni;

25 anni e 20 anni, fidanzati da 8 anni; Michele 28 anni e Millie 25 anni, fidanzati da 1 anno e 10 mesi.

Temptation Island 2024, la location

Non cambia la location, visto che le coppie vivranno la loro avventura all’interno dell’Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula in Sardegna. Un luogo paradisiaco immerso nella macchia mediterranea con spiagge assolate e bagnate da acque limpide e cristalline. Le sette coppie, una volta sbarcate sull’isola, dovranno separarsi per 21 giorni e convivere all’interno di due villaggi in compagnia di single tentatori e single tentatrici.

Temptation Island 2024: le single e i single del reality

Nel bellissimo relais di Is Morus situato a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, le 7 coppie protagoniste di Temptation Island 2024 vivranno a stretto contatto con 26 single: 13 uomini e 13 donne suddivisi nei rispettivi villaggi. Durante le settimane i fidanzati e le fidanzate intrecceranno con loro rapporti mettendosi così alla prova e cercando di capire se il loro è un vero amore oppure no!

Del resto l’obiettivo di Temptation non cambia: le coppie partecipano per comprendere la vera natura del loro rapporto di coppia, dei loro sentimenti, delle loro emozioni di ciò che veramente provano nei confronti dei loro partner.

L’appuntamento con Temptation Island 2024 è da martedì 10 settembre in prima serata su Canale 5.