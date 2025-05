Torna Techetechetè con due puntate speciali, a gentile richiesta. Sono state infatti raccolte le video-richieste di volti noti e telespettatori che tramite cellulare hanno desiderato rivedere frammenti di storiche trasmissioni Rai e non solo. Scopriamo insieme quando andrà in onda.

Techetechetè manda in onda due puntate speciali, a gentile richiesta

Continua il successo di Techetechetè che ora arriva anche nella prima serata del sabato sera. Il programma, che ripropone spezzoni, immagini di repertorio e filmati d’epoca estrapolati dagli archivi della Rai, ha in serbo per gli spettatori due puntate speciali. La messa in onda di Techetechetè – a gentile richiesta è infatti prevista per sabato 3 maggio 2025, alle ore 21.30, su Rai1.

Come spiegato nel comunicato dell’emittente pubblica, protagonista di questa puntata sarà la grande “Famiglia Rai”: intesa come volti noti del teleschermo, Maestranze che ogni giorno rendono possibile la messa in onda dei vari programmi e i telespettatori. Attraverso delle video-richieste inviate con il cellulare, il pubblico da casa ha domandato di poter riascoltare delle canzoni, vedere spezzoni di programmi e riammirare i protagonisti indimenticabili del passato.

Si tratta di brani e immagini che la Rai ha portato nelle nostre case in oltre 70 anni di storia. Ma chi sono stati i volti noti che hanno inviato un messaggio? Tra le video richieste vedremo quelle di Mara Venier, Milly Carlucci, Antonella Clerici, Carlo Conti, Massimo Giletti, Marco Liorni e Nino Frassica. E ancora le video richieste di registi, autori, cameramen, montatori, sarte oltre a quelle dei telespettatori. Un gioco della memoria che pone tutti sullo stesso piano: chi la televisione l’ha fatta e la fa, e chi invece la guarda.

Quando in onda la seconda puntata

Techetechetè – A gentile richiesta è un programma di Francesco Valitutti e di Luca Rea, Emilio Levi. La seconda puntata andrà in onda sabato 10 maggio, sempre in prima serata su Rai1. Il programma sfiderà quindi il serale di Amici 24 arrivato alle fasi conclusive.