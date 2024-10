Stasera, martedì 1 ottobre 2024, appuntamento con la quarta puntata di Temptation Island 2024, il viaggio nei sentimenti campione d’ascolti di Canale 5. Filippo Bisciglia è pronto a raccontare l’evoluzione delle coppie di concorrenti tra crisi, tradimenti e falò di confronto.

Temptation Island 2024 puntate, nuovi falò di confronto per le coppie?

Martedì 1 ottobre 2024 dalle ore 21.34 appuntamento con la quarta puntata di Temptation Island 2024, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Dopo il grandissimo successo d’ascolti della scorsa puntata che ha registrato 3.858.000 spettatori e del 31.8% di share, sono in arrivo nuovi colpi di scene per le coppie protagoniste di questa edizione. A cominciare dalla coppia di Alfred e Anna: lui è sempre più vicino alla single Sofia e i nuovi filmati lasceranno la fidanzata davvero senza parole. Anna oramai è esasperata dai comportamenti del fidanzato che si sta vivendo la conoscenza con la single tentatrice Sofia in piena libertà. Oramai i due sono sempre più complici ed intimi al punto che Anna, una volta chiamata nel pinnettu, viene invitate dalle compagne a non guardare il video. Come mai?

Non solo, spazio alla coppia formata da Diandra e Valerio. Lui ha chiesto un falò di confronto anticipato con la fidanzata che verrà raggiunta da Filippo Bisciglia nel villaggio delle fidanzate. Dopo i filmati della fidanzata, Valerio è arrivato ad una conclusione importante.

Temptation Island 2024, coppie in crisi: Diandra e Valerio ad un bivio?

Cosa succederà tra Diandra e Valerio a Temptation Island 2024? Lei accetterà il falò di confronto anticipato oppure no? Spazio anche alla storia tra Alfonso e Federica con nuovi colpi di scena ed interrogativi che spingeranno il ragazzo a delle importanti riflessioni. Infine spazio alla coppia di Titty e Antonio; lei è sempre più delusa dal fidanzato Antonio che nel villaggio dei fidanzati è sempre più interessato alla single tentatrice Saretta. Cosa succederà?

Per scoprirlo vi invitiamo a seguire dalle 21.34 la quarta puntata di Temptation Island 2024 in prima serata su Canale 5.