Tutto pronto per la quinta puntata di Temptation Island 2023, il reality show dei sentimenti di grandissimo successo condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. Cosa succederà? Nuovi falò di confronto per le coppie di concorrenti?

Temptation Island 2023 puntate, stasera la quinta: le anticipazioni del 24 luglio

Lunedì 24 luglio 2023 dalle ore 21.36 appuntamento con la quinta puntata del docu-reality campione d’ascolti “Temptation Island”. A raccontare il viaggio nei sentimenti delle coppie di concorrenti sarà ancora una volta Filippo Bisciglia tra filmati nel pinnettu e falò in spiaggia. Come sempre protagoniste del programma sono le coppie di concorrenti non sposati e senza figli. Ogni coppia ha deciso di partecipare al reality show per mettere alla prova la stabilità della propria relazione. La finalità del programma è quello di comprendere se quella è la persona giusta con la quale costruire una vita insieme.

Dopo il secondo falò di confronto di Gabriela e Giuseppe, la puntata entra nel vivo per le altre coppie rimaste all’interno del bellissimo resort “Is Morous Relais” a sud della Sardegna. Cosa succederà tra Ale e Federico? Ale dopo aver baciato il single tentatore Lollo ha richiesto un falò di confronto immediato con il fidanzato Federico. Il compagno ha però declinato l’invito per conoscere meglio una tentatrice. Le cose non si stanno mettendo bene nemmeno per Perla e Mirko: lui è sempre più vicino alla single Greta, mentre lei non disdegna le attenzioni del single Igor.

Temptation Island 2023, coppie al bivio: cosa succederà?

Le coppie di Temptation Island 2023 rimaste ancora nel bellissimo resort “Is Morous Relais” a sud della Sardegna sono: Daniele, 33 anni e Vittoria, 32 anni, fidanzati da quattro anni, Ale, 31 anni e Federico, 31 anni, fidanzati da tre anni; Francesca, 23 anni e Manuel, 30 anni, fidanzati da due anni e mezzo e Perla, 25 anni e Mirko. Prosegue il loro viaggio nei sentimenti tra alti e bassi, ma durante la puntata non mancheranno nuovi colpi di scena.

Immancabili come sempre gli appuntamenti ai falò, dove i fidanzati e le fidanzate vengono chiamati per nuove e importanti rivelazioni attraverso filmati che mostrano i fatti che accadono nei rispettivi villaggi. La scelta finale spetterà solo a loro nel falò di confronto finale.

L’appuntamento con la nuova puntata di Temptation è dalle 21.35 in prima serata su Canale 5!