Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2023 continua a regalare sorprese e colpi di scena. Cosa è successo a due coppie uscite dal programma? Naturalmente parliamo di Isabella e Manu e Davide e Alessia che si sono ritrovati dinanzi al falò di confronto. Entrambe le coppie hanno deciso di lasciare l’Is Morus Relais in Sardegna da fidanzati. Stanno ancora insieme?

Isabella e Manu dopo Temptation Island 2023

Durante la seconda puntata di Temptation Island 2023 abbiamo assistito al primo falò di confronto tra Isabella e Manu. Nemmeno il tempo di una puntata che Isabella, infastidita dalle parole del fidanzato Manu, ha richiesto il falò di confronto. Il ragazzo nel villaggio dei fidanzati ha lamentato di un rapporto reso complicato dalla differenza di classe economica. “Per mesi non ho comprato un paio di scarpe nuove per portarla a cena fuori. Faccio qualsiasi cosa per lei, ma non è abbastanza e lei me lo fa pesare” – la confessione del giovane tranviere. Le parole di Manu hanno ferito Isabella al punto da richiedere subito il falò. “Ti ho chiamato perchè ho visto dei video che mi hanno molto ferito. Ho sentito delle cose e mi domando “perchè sei con me?”. Non ti ho mai sminuito, ma solo esortato a fare di più” – sono le parole di Isabella che ha precisato – “mi fa passare per quella che non sono”. Durante il confronto la ragazza ha anche rassicurato il fidanzato: “io non pretendo la luna, io voglio stare bene con te“. Ma cosa è successo dopo il falò?

La coppia, intervistata da Witty Tv, ha rivelato di essere felice ed innamorata. Anzi Manu ha confessato di essere stato molto male senza la sua amata: “mi mancava. Potevano esserci due milioni di ragazze là dentro, ma la mia testa era sempre rivolta a Isa. Il fatto di non vedere mai video mi faceva stare male, perché non la vedevo. Stavo impazzendo“. Isabella ha chiarito che su alcune cose c’è ancora lavorare, ma stanno progettando una convivenza con Manu che ha detto “non vedo l’ora di andare a vivere con lei, di poterla vivere tutte le sere dopo il lavoro. Il mio desiderio è quello“.

Alessia e Davide dopo Temptation Island 2023

Anche Alessia e Davide sono usciti mano nella mano da Temptation Island 2023. Un percorso completamente diverso: Alessia doveva recuperare la fiducia del fidanzato dopo un tradimento. Nel villaggio dei single la ragazza si è avvicinata molto ad un tentatore facendo infuriare Davide che ha richiesto un falò immediato. “Secondo te una persona fidanzata può fare questo?” ha gridato durante il falò Davide con Alessia che lo invitava ad abbassare la voce costringendo anche Filippo Bisciglia ad intervenire. Davide è una furia, ma rassicura la compagna: “tu l’hai provocato, facevi la gattina morta con lui. Ma secondo te una persona fidanzata può fare questo? Ho fatto un percorso e ho capito che ho occhi solo per te, il mio cuore è solo per te”. Alessia è compiaciuta, ma lo esorta a cambiare: “voglio un Davide presente, che mi ascolta, che mi abbraccia e ascolta i miei problemi e non mi critica. Voglio vivere serena, voglio stare bene”. Alla fine i due lasciano insieme il programma, ma cosa è successo dopo il falò.

Intervistati da Witty Tv, Davide ha dichiarato: “sono contento di quello che ho capito in questi giorni. Non siamo mai stati separati per così tanto tempo. E’ stata un’emozione fortissima, mi è mancata dal primo giorno“. Anche Alessia è serena: “non voglio più vivere quella situazione di pesantezza, voglio una vita spensierata. Devi promettermi di non giudicarmi più, di non trattarmi più male e di non alzare più la voce”. Un lieto fine anche per loro che presto potrebbero anche pensare al matrimonio!