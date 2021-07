Temptation Island 2021 quando finisce? I telespettatori più affezionati hanno iniziato a chiederselo perché vorrebbero poter continuare a guardare le disavventure amorose dei protagonisti fino a settembre. Purtroppo non sarà però possibile. Il programma condotto da Filippo Bisciglia sta arrivando, a passi da gigante, verso la messa in onda delle due ultime puntate, che, come si preannuncia, saranno ricche di colpi di scena. Quando andranno però in onda?

Temptation Island 2021 ultime puntate: a quando la messa in onda?

La risposta alla domanda: Temptation Island 2021 quando finisce è giunta ufficialmente da poco. Come è accaduto negli ultimi anni, il programma condotto da Filippo Bisciglia saluterà i telespettatori con la messa in onda di due puntate all’interno della stessa settimana. Fino a qualche giorno fa, però, non era ancora ben chiaro cosa avesse in mente di fare l’ammiraglia Mediaset e quale fosse la programmazione di fine luglio.

Ora sappiamo con certezza che la quinta e penultima puntata verrà trasmessa su Canale 5 il prossimo 26 luglio 2021 mentre, la sesta ed ultima puntata, martedì 27 luglio 2021.

Due giorni, due puntate ed un unico gran finale. Cosa succederà alle coppie ancora in gara? Chi uscirà single dal programma e chi, invece, dopo aver messo a dura prova i propri sentimenti, si legherà in maniera ancor più indissolubile al partner?

Temptation Island: cosa succede dopo che le telecamere si spengono?

Nel mentre le voci su come stia andando fra le coppie che sono già uscite dal programma continuano a susseguirsi sui social e sui vari siti di gossip. Secondo alcuni le coppie di quest’anno di Temptation Island hanno finto alla grande. Il motivo?

C’è chi è pronto a giurare che Valentina e Tommaso siano tornati insieme nonostante il tradimento di lui davanti alle telecamere. Tommaso, infatti, nonostante durante il falò abbia espresso al volontà di uscire dal programma insieme alla sua amata, è dovuto tornare a casa da solo. Peccato, però, che la lontananza, forse, non sia durata a lungo. Il motivo? Difficile a dirsi. Come è difficile capire come abbia fatto Valentina a perdonarlo. Eppure dai movimenti sugli account social di entrambi, alcuni fan del programma sono pronti a giurare che i due si stiano frequentando nuovamente. Sarà vero?

Claudia e Ste, invece, sono usciti insieme dallo show di Canale 5 e hanno confermato la data delle nozze. I due si sposeranno il prossimo 7 agosto e a quanto pare hanno accelerato i preparativi del matrimonio. Claudia, rivedendosi, ha capito di aver detto fin troppo contro il suo futuro marito e di essersi lasciata un po’ troppo andare. Per questo motivo ha chiesto scusa sottolineando di non aver mai pensato davvero di lasciarlo. Durante il percorso è riuscita, piuttosto, a mettere da parte tutti i suoi dubbi e timori. Fra i due oltretutto pare essersi riacceso il fuoco della passione.

Manuela e Stefano? Il loro falò di confronto non è ancora andato in onda, ma secondo quanto riportato da Deianira, pare proprio che entrambi si stiano godendo giornate di mare insieme come una vera e propria coppia.