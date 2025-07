Il successo di Temptation Island è innegabile. Anche l’edizione 2025 registra ascolti da record con milioni di telespettatori incollati alla tv, senza contare le interazioni social, pronti a seguire il viaggio nei sentimenti delle sette coppie di fidanzati e concorrenti. Raffaella Mennoia, autrice e storico braccio destro di Maria De Filippi, dalle pagine del Corriere della Sera ha parlato del grandissimo successo di Temptation, ma anche del rapporto di stima e profonda amicizia con la conduttrice.

Raffaella Mennoia: “Temptation Island è un programma sull’amore e sulla verità”

Nessuna finzione: Temptation Island è un programma che parla d’amore e racconta la verità. A precisarlo dalle pagine del Corriere della Sera è Raffaella Mennoia, autrice e collaboratrice di Maria De Filippi. Il format, a distanza di anni, si conferma vincente considerando gli ascolti che di stagione in stagione sono sempre da record. L’autrice ha tenuto a precisare: “Temptation non è un programma sul tradimento, in realtà è un programma sull’amore, è un programma sulla verità e racconta veramente il punto debole di tutti noi: l’amore“. L’obiettivo del programma è semplice: mettere a nudo le fragilità dei concorrenti per verificare la stabilità di un rapporto di coppia.

Sul perchè del grandissimo successo e seguito da parte del pubblico, la Mennoia ha sottolineato: “il pubblico si immedesima in quello che succede. In Temptation Island non sono solo le coppie a mettersi alla prova, ma in realtà anche chi guarda il programma da casa: tutti si interrogano su come si comporterebbero in determinate situazioni. Il segreto è che non guardi solamente loro, guardi anche alla tua, di coppia“. In passato non sono mancate le critiche di chi ha ipotizzato fosse tutto romanzato, ma l’autrice smentisce categoricamente: “è tutto vero e autentico. Le coppie devono passare quattro provini, incrociamo i racconti, parliamo con loro separatamente, abbiamo bisogno di prove, di foto, di messaggi“.

Raffaella Mennoia e il rapporto con Maria De Filippi: “è colpita dall’onesta”

Raffaella Mennoia ha conosciuto Maria De Filippi per la prima volta nel 1996 quando Amici era un talk televisivo. Durante una puntata un suo intervento non è passato inosservato, visto che gli autori le chiesero di partecipare anche alle puntate successive. Una presenza fissa che si è poi trasformata in una collaborazione lavorativa che va avanti da più di 30 anni e che l’hanno vista anche ricoprire il ruolo di postina a C’è posta per te. “E’ capitato per caso, da un giorno all’altro mi hanno messo la sua divisa. Il lavoro che preferisco fare è il casting, entrare in casa delle persone e poter fare quello che più mi piace: parlare con loro, ascoltare i loro racconti” – ha raccontato la Mennoia che parlando di Maria De Filippi la definisce il filo conduttore della sua vita.

“Maria è il filo conduttore di parecchie vite, di gente che magari oggi se lo è dimenticato. Io no di certo” – ha dichiarato la storica autrice rivelando che Queen Mary resta sempre colpita dall’onesta e sincerità delle persone. “E’ metodica, costante, intransigente, severa, ma con la giusta misura” – ha concluso.