Mancano pochi giorni all’inizio della settima edizione di Temptation Island 2020, dove a guidare il racconto ci sarà l’amatissimo presentatore Filippo Bisciglia. Stavolta a mettersi in gioco saranno sia coppie vip, con personaggi famosi che coppie nip con persone comuni. Bisciglia ha avuto a che fare sempre con persone comuni, stavolta dovrà vedersela anche con alcune coppie Vip. Vediamo di conoscerle meglio.

Temptation Island 2020: ecco le sei coppie che si metteranno alla prova nel reality targato Fascino Pgt

L’isola delle tentazioni e dei sentimenti prenderà il via giovedì 2 luglio in prima serata su canale 5 e i protagonisti sono: Andrea e Anna, Alessandro e Sofia, Antonio e Annamaria, Ciavy e Valeria (queste tutte le coppie nip). Ed infine Antonella Elia e Pietro delle Piane in quota vip, così come Manila Lazzaro e Lorenzo Amoruso.

La prima coppia di Temptation Island 2020: Anna e Andrea

Anna e Andrea: lui è ristoratore e vive a Roma con la mamma e il fratello e lavora nel ristorante di famiglia. Mentre lei è parrucchiera e vive con la sorella e le figlie di 11 e 9 anni sempre nella Capitale. Stanno insieme da un anno e mezzo ma hanno idee diverse sul loro futuro, avendo 10 anni di differenza di età: lui 27 lei 37.

All’inizio si sono frequentati in maniera non ufficiale per un anno. Dopo che Anna decide di interrompere la conoscenza, Andrea si fa avanti dopo un po’ di tentennamenti, decidendo di rendere pubblico il rapporto ma per ovvi motivi tiene il freno a mano tirato e lei è un po’ stanca di questa situazione. Lei vorrebbe un figlio (un altro!!) e il matrimonio mentre lui non è pronto per questo passo anche se si dichiara innamoratissimo della donna: “Temptation Island è un’occasione per farle capire che la amo tanto, ma deve darmi tempo perché nella vita non esiste solo la coppia, ma anche il lavoro e altri progetti di vita”

La seconda coppia di Temptation Island 2020: Alessandro e Sofia

Alessandro e Sofia: lui macellaio di 47 anni, lei casalinga i 30. Son fidanzati da 4 anni ma non convivono nonostante abitano nella stessa città, Perugia. Sofia è divorziata e ha tradito Alessandro per cui lui non si fida più. Lei ha due figli con cui vive, di 9 e 7 anni. Alessandro, invece è separato e con due figli di 20 e 24 anni.

La differenza di età ben 17 anni non è mai stata un problema. Si conoscono nel 2016 e si innamorano subito. Ma dopo una convivenza turbolenta e un tradimento di Sofia, la fiducia della coppia viene messa a dura prova. È Sofia a voler partecipare a “Temptation Island” spiegando che il suo obiettivo è: “Uscire dal programma mano nella mano con Alessandro. Voglio dimostrare che nonostante la nostra storia travagliata e i miei errori, ora abbiamo superato tutto”.

La terza coppia di Temptation Island 2020: Antonio e Annamaria

Antonio e Annamaria: Lui è un rider di 33 anni, mentre lei fa la segretaria, e di anni ne ha 43. Sono fidanzati da due anni e mezzo. Lui in passato l’ha fatta soffrire per degli errori di gioventù. I due sono di Napoli e stanno insieme da due anni e mezzo. Lei ha un matrimonio naufragato alle spalle, mentre lui ha una bimba di 3 anni nata da una precendente relazione. Lei segretaria, lui lavora come rider per una compagnia di food delivery.

Annamaria, non è molto sicura che la loro storia abbia delle chance anche a causa delle marachelle di lui. Per questo, per lei “Temptation Island” è l’occasione per scoprire se vale la pena investire tempo, risorse e sentimenti per un uomo più piccolo di lei di cui non si fida al 100%.

Lui invece, pare non avere dubbi: “Partecipo per dimostrare ad Annamaria che sono cambiato, che di me si può fidare e mi auguro che lei capisca che sono pronto a essere l’uomo che vuole”

La quarta coppia di Temptation Island 2020: Ciavy e Valeria

Ciavy e Valeria: Lui ha 35 anni e si occupa di public relations, mentre lei è estetista. Stanno insieme da 4 anni, ma non convivono. Lei sogna una convivenza seria, e vorrebbe che Ciavy si prendesse cura di lei e della figlia. A scrivere al programma è lei perché dopo molti anni che stanno assieme vorrebbe dare una svolta al rapporto. Lui invece dice che vuole vedere come si comporta la sua fidanzata senza di lui, anche se afferma che per come è fatto, potrebbe essere lui a sbagliare. Ma su questa coppia ci sono degli spoiler che circolano in rete: pare che lei abbia perso la testa per il tentatore Alessandro Basciano e che lo abbia baciato. Ciavy, vedendo ciò che è accaduto decide di lasciare direttamente il villaggio dei fidanzati da single. Sarà veramente andata così?

Le ultime due coppie di Temptation Island 2020: i vip, Antonella e Pietro, Manila e Lorenzo

Sulle ultime coppie è stato detto di tutto e di più nel senso che sono note e le conosciamo un po’ meglio delle altre che sono invece nip. La prima quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane è nota al pubblico perché lei ha partecipato all’ultimo Grande fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Pare che lui l’abbia tradita con la sua ex, ma Antonella non ha creduto molto a questa storia e lo ha perdonato. Cosa accadrà nel villaggio? Lui si professa gelosissimo, come reagirà vedendo Antonella interagire con altri uomini?

Lorenzo e Manila, vogliono mettersi alla prova per poi andare a convivere. Lui è un ex calciatore di 49 anni, lei ex Miss Italia di 42 e sono fidanzati da tre anni. Manila Nazzaro, ex Miss Italia, conduttrice radiofonica e televisiva, e Lorenzo Amoruso, ex calciatore, opinionista sportivo e imprenditore, si conoscono da quattro anni ma sono fidanzati da tre. Mentre Lorenzo è sempre stato scapolo, Manila ha alle spalle un matrimonio finito in modo burrascoso ma che le ha regalato due splendidi figli. Manila ammette che Lorenzo è stato in grado di sciogliere il suo cuore ferito, dopo tutte le sofferenze subite in amore. Dall’altro lato, Lorenzo dice che con Manila ha avvertito, per la prima volta in vita sua, il desiderio di mettere radici. Entrambi vogliono capire se il loro è vero amore e se possono andare a convivere.

“Siamo sicuri di noi e vogliamo mettere alla prova la nostra relazione. Al momento non conviviamo, ma se il nostro amore supera questa prova magari ci proveremo” dice Manila.

Le regole del reality di canale 5 condotto da Filippo Bisciglia

Sei coppie non sposate e senza figli in comune mettono alla prova il loro amore separandosi per 21 giorni e andando a vivere in due villaggi, distinti ma vicini, dove si trovano dei single del sesso opposto. 12 ragazzi e 11 ragazze, tutti single, pronti a scherzare, a parlare e ovviamente a tentare. Le loro case sono gli unici luoghi senza telecamere. I fidanzati e le fidanzate sono ripresi 24 ore al giorno e anche nelle case ci sono le telecamere fisse.

I falò dove vengono mostrati i famosi Video e il Pinnettu

Durante i famosi falò viene mostrato loro cosa fa il partner nell’altro villaggio. Se la situazione precipita, uno dei due può chiedere il confronto prima della fine del periodo e decidere se uscire, da solo o in coppia. Ma se chiedono un confronto con il partner davanti al falò, poi devono lasciare il programma. Poi c’è il Pinnettu, ovvero dove vengono chiamati sia fidanzati che fidanzate per mostrare loro dei video importanti e urgenti. Anche qui se si chiede un confronto con il partner davanti al falò, poi devono lasciare il programma.

Il Falò Della Verità di Temptation Island 2020

Davanti al fuoco, Bisciglia mostra i video di quello che i partner combinano nell’altro villaggio. Sempre qui le coppie si rivedono dopo 21 giorni per prendere la decisione finale.3