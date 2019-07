Telecamera di servizio a Temptation Island 2019. Nella sesta puntata del 29 luglio, infatti, il programma mostra Nicola Tedde che entra nella camera della single Maddalena Vasselli, e la relativa reazione della fidanzata Sabrina Martinengo non si fa attendere. Insomma, cos’è successo tra Nicola e la “tentatrice” Vanessa? E come ha reagito Sabrina ai filmati post week end da sogno che immortalano il compagno e la giovane ragazza? Ecco qui il video Witty tv / Mediaset con l’intero momento, andato in onda stasera in prima serata su Canale 5.