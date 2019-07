Curioso momento, stasera a Temptation Island 2019. Katia Fanelli, infatti, sì piange davanti alle telecamere di Canale 5…ma non per il fidanzato Vittorio. Non ci credete? Beh, questo quanto successo nella quarta puntata del 15 luglio, con la “fotonica” Katia che è scoppiata in lacrime dopo aver “eliminato” il “tentatore” single Giovanni. Ecco, allora, il video Witty tv / Mediaset con Collina che, una volta nel Pinnettu, scopre quello che secondo lui è il vero motivo del pianto della compagna.