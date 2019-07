Dopo il falò di confronto con addio, Ilaria e Massimo sono tornati insieme? Ad un mese dalla fine di Temptation Island 2019, Teolis e Colantoni si sono confessati davanti a Filippo Bisciglia. Ma da separati, pronti a vivere una nuova vita da single? Oppure come fidanzati, in stile coppia tv? Questa, dunque, la decisione finale comunicata stasera ai telespettatori di Canale 5: i due non sono tornati insieme e si sono definitivamente lasciati; anche se lui sta sperando in un ritorno di fiamma. Rivediamo, allora, il tutto, in questo video Witty tv / Mediaset, tratto dalla puntata speciale di martedì 30 luglio.