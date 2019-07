Com’è finito il falò di confronto di Ilaria e Massimo a Temptation Island 2019? Teolis e Colantoni stanno ancora insieme oppure si sono lasciati? Nella sesta puntata di lunedì 29 luglio, i due sono usciti dal programma di Canale 5 da separati. Sulle note della canzone “Senza parole” di Vasco Rossi, infatti, lui le ha proposto di lasciare la trasmissione come una coppia ancora una unita. Lei, invece, ha optato per un’imprevista alzata di tacchi, anche prendendo la decisione finale (ma non troppo?) di andar via da sola. Rivediamo, allora, l’intera seconda ed ultima parte del faccia a faccia “romano”, in questo nuovo video Witty tv / Mediaset.

Leggi anche: La prima parte del falò di confronto di Massimo e Ilaria. Domani sera, invece, andrà in onda lo speciale dedicato alle ultime news sulle coppie, con le interviste a distanza di un mese dalla partecipazione tv. Ci saranno anche le notizie finali su Massimo e Ilaria.