Cosa accade quando si decide di mettersi contro Alexandra Schwarzbach? Yvonne avrà modo di scoprirlo nelle prossime puntate Tempesta d’Amore. La Klee sarà protagonista di un incidente al Fürstenhof che scatenerà l’ira della potente donna d’affari. Tra le due donne inizierà così una guerra senza esclusione di colpi, che presto coinvolgerà anche altri protagonisti. Ecco cosa accadrà nei prossimi episodi Sturm der Liebe in onda su Rete 4.

Anticipazioni tedesche Tempesta d’Amore: Yvonne “vittima” di un cliente

La storyline prenderà il via nel momento in cui un cliente del Fürstenhof prometterà a Yvonne dei prodotti cosmetici gratuiti, e la inviterà a raggiungerlo nella sua stanza. Una volta giunta lì però, la Klee si troverà davanti una scena che non lascerà spazio a equivoci: l’uomo si farà trovare senza vestiti, rivelando così le sue reali intenzioni.

A quel punto Yvonne correrà in fretta fuori dalla camera, e si confiderà solo con i suoi familiari, convinta che uno scandalo finirebbe solo per rivelarsi controproducente.

Yvonne al centro di uno scandalo nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

Se la Klee sembrerà intenzionata ad archiviare quanto accaduto senza provocare uno scandalo, il maniaco sarà di tutt’altra idea. L’uomo infatti si rivolgerà alla direzione del Fürstenhof e darà una propria versione dei fatti, sostenendo che Yvonne avrà provato a sedurlo.

Alexandra a quel punto cercherà in ogni modo di mettere a tacere l’accaduto, per evitare al prestigioso hotel di ritrovarsi al centro di uno scandalo. La Schwarzbach prenderà le difese del cliente, e pretenderà che Yvonne presenti le sue scuse ufficiali. Ovviamente Klee non vorrà saperne.

Tempesta d’Amore, spoiler tedeschi: Yvonne appoggiata dai soci del Fürstenhof

Se da un lato Alexandra dichiarerà guerra a Yvonne, dall’altro la Klee potrà contare sull’appoggio degli altri soci dell’albergo. Dopo essere stato informato da Erik, Werner non tarderà a schierarsi con Klee, e minaccerà Alexandra di rivelare pubblicamente quanto accaduto a Eleni.

Anche Christoph prenderà immediatamente le difese di Yvonne, e Schwarzbach potrà solo piegarsi al volere degli altri azionisti. Tuttavia la sua momentanea “resa” sarà solo apparente, e Alexandra sarà furiosa con la rivale e giurerà vendetta. Il loro rapporto si farà sempre più teso, e la dark lady non si farà scrupoli a mostrare a Yvonne di avere tutte le “armi” per poter rendere la sua vita un inferno.