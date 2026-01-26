Un nuovo colpo di scena sta per arrivare nelle prossime puntate della serie tv tedesca Tempesta d’Amore. Protagonista di questa nuova storyline sarà Greta Bergmann, che sorprenderà tutti con una lettera di dimissioni dal suo ruolo di capocuoca al Fürstenhof. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame tedesche Tempesta d’amore: Greta vuol lasciare il Fürstenhof

Sembra incredibile, ma dopo tutto ciò che avrà fatto per riuscire a ottenere il posto di capocuoca nel prestigioso hotel a 5 stelle, Greta Bergmann inizierà a valutare la possibilità di dimettersi. Giunta al Fürstenhof grazie all’inganno di Andrè, che aveva modificato il suo curriculum, la chef è riuscita a ottenere riconoscimenti prestigiosi che le hanno permesso di dimostrare a tutti che era davvero “degna” del posto che occupava. Ma nei prossimi episodi Tempesta d’amore assisteremo a una sua decisione che lascerà tutti senza parole: Greta deciderà infatti di presentare le proprie dimissioni!

Luis tradisce la fiducia di Greta nelle prossime puntate Tempesta d’amore

Cosa potrà far scattare nella giovane cuoca il desiderio di lasciare il suo posto di lavoro, dopo che finalmente era riuscita ad affermarsi e dimostrare la sua abilità? Questa nuova storyline prenderà il via nel momento in cui Greta si allontanerà per un breve periodo dal Fürstenhof.

La donna chiederà al fidanzato – Luis Sommer – di sostituirla, e lui arriverà perfino a trascurare il suo ristorante pur di compiacere l’amata. Il giovane si immedesimerà a tal punto nel suo nuovo ruolo da arrivare a prendersi qualche libertà di troppo!

Al suo rientro, Greta scoprirà infatti che il fidanzato avrà cambiato totalmente il suo menù senza consultarla. Ne seguirà un litigio che non solo metterà a rischio la loro unione, ma anche la permanenza di Greta a Bichleim.

Tempesta d’amore news: una delusione dietro l’altra per Greta

Delusa e amareggiata dal comportamento del fidanzato, Greta si confronterà con i Saalfeld, e andrà incontro all’ennesima delusione. La giovane cuoca scoprirà infatti che i proprietari del Fürstenhof non terranno in minima considerazione le sue opinioni.

A quel punto si renderà conto che non sarà affatto riuscita a ottenere credito nel suo nuovo posto di lavoro, come invece aveva sempre creduto. L’idea di dare le dimissioni e iniziare un’attività in proprio si farà così strada nella mente della Bergmann, portandola a prendere una decisione che prometterà di sconvolgere le trame nei prossimi episodi Sturm der Liebe.