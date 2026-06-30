Un nuovo colpo di scena sta per arrivare nella soap tedesca Tempesta d’Amore. Nel corso delle prossime puntate – presto in onda su Rete 4 – assisteremo ai problemi legati alla gravidanza di Greta. La capocuoca vivrà infatti l’attesa con grandissima tensione. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni tedesche Tempesta d’amore: Greta aspetta un bambino

Nel momento in cui Greta Bergmann scoprirà di aspettare un figlio, sarà assalita da mille dubbi. La capocuoca si chiederà se è davvero pronta a diventare mamma. Miro cercherà di rassicurarla e insieme decideranno di portare avanti la gravidanza. Quell’attesa che in un primo momento la donna avrà vissuto con grande incertezza, inizierà così a scorrere in un clima più disteso, tanto che – perfino lei – si meraviglierà della serenità con cui starà affrontando l’evento.

Greta sarà talmente rilassata da tralasciare alcune delle più semplici regole, come quella legata all’assunzione di carne cruda, nonostante gli avvertimenti di Sophia Wagner che cercherà di metterla in guardia sui possibili pericoli.

Greta sta male: news Tempesta d’amore

Ben presto la giovane capocuoca inizierà ad accusare dei malesseri, che spingeranno lei e Miro a fare accertamenti. Preoccupato che la compagna possa aver contratto la toxoplasmosi, il ragazzo la convincerà a sottoporsi agli esami. Contestualmente la coppia deciderà di eseguire anche il test prenatale, per scongiurare il rischio di eventuali anomalie cromosomiche.

Sarà proprio quest’esame a creare uno stato di forte ansia in Greta. La capocuoca temerà i risultati al punto di arrivare a sognare di dare alla luce un bambino con la sindrome di Down. Angosciata da quello che sentirà essere un sogno premonitore,, la donna si confiderà con Yannik, rivelandole di non voler conoscere l’esito del test. Greta chiederà così a Yannik di non comunicare l’esito, né a lei né a Miro, qualunque esso sia.

Miro non condivide la scelta di Greta nelle prossime puntate Tempesta d’amore

Nel momento in cui Miro scoprirà quello che avrà fatto la compagna, farà fatica ad accettare che lei abbia potuto prendere una decisione tanto importante senza consultarlo. Sentendosi escluso del tutto da una scelta che di fatto riguarda entrambi, il giovane discuterà con la compagna, ma le inevitabili tensioni che nasceranno dalla decisione di Greta sembreranno rendere difficile trovare un punto di incontro.

La coppia finirà per allontanarsi? E i timori di Greta si riveleranno fondati? Per il momento gli spoiler tedeschi non rivelano altro su questa storyline, che promette di affrontare con grande sensibilità un tema estremamente delicato (come quello delle anomalie cromosomiche) e di tenerci a lungo con il fiato sospeso.