Tra i volti emergenti più interessanti del panorama audiovisivo italiano, Irene Giancontieri si sta distinguendo per il suo talento e per la sua recente partecipazione alla serie televisiva Don Matteo, dove ha conquistato l’attenzione del pubblico. Il suo percorso artistico è stato celebrato con un importante riconoscimento assegnato dal NUOVO IMAIE in occasione del Filming Italy Sardegna Festival, la manifestazione cinematografica ideata e diretta da Tiziana Rocca. Un premio che valorizza il merito, la dedizione e la crescita professionale della giovane attrice, sottolineando al tempo stesso l’impegno del NUOVO IMAIE nel sostenere e promuovere le nuove generazioni di artisti interpreti ed esecutori.

Filming Italy Sardegna Festival, intervista esclusiva a Irene Giancontieri

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Irene Giancontieri. “Sono molto emozionata, perché non ho mai ricevuto un premio in vita mia, davvero mai. È tutto nuovo per me: questa è anche la mia prima volta su un red carpet. Ho già fatto qualche figuraccia, ma va bene così! Sono felicissima e non me l’aspettavo”, ha detto l’attrice ai nostri microfoni dopo aver ricevuto il premio. In Don Matteo Irene Giancontieri ha interpretato la Marescialla Caterina Provvedi. Parlando di questo ruolo ha dichiarato: “Mi ha regalato, prima di tutto, una grande consapevolezza nell’utilizzo della macchina da presa, perché nove mesi di set sono una scuola unica. Inoltre, lavorare con Nino Frassica, Federica Sabatini e Raul Bova è stata un’esperienza davvero formativa. Ho avuto anche l’opportunità di conoscere tanti attori giovani, alcuni con più esperienza di me, e alla fine si è creata una vera e propria famiglia”. Dopo l’ottimo successo, Don Matteo dovrebbe avere una nuova stagione anche se per quanto riguarda le riprese non c’è ancora nessuna certezza. “Sono convinta che, se dovesse tornare Caterina, potrebbe finalmente trovare un po’ di felicità. Ma è solo una mia idea: non ne ho alcuna certezza”, ha detto Irene.

Sui ruoli che vorrebbe interpretare in futuro, Irene ha confidato: “Sicuramente mi piacciono molto le biografie. Mi affascina l’idea di interpretare una persona realmente esistita, entrare nei suoi panni, nella sua vita e nella sua psicologia. È un modo per uscire da me stessa, ed è una cosa che mi interessa moltissimo. Mi piacerebbe interpretare un personaggio storico”.