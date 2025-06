Cosa ci attende nei nuovi episodi inediti Tempesta d’Amore in onda dal 9 al 13 giugno? La serie tv prosegue nella fascia mattutina di Rete 4 con episodi che ci regaleranno vicende ricche di colpi di scena. Cosa accadrà nella soap tedesca ambientata al Fürstenhof? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Tempesta d’amore: Ana e Vincent si baciano

Ci ha messo un po’ la bella Ana a fare chiarezza nel suo cuore, ma finalmente sembra non avere più alcun dubbio. Vincent è l’uomo con cui vuole stare.

Tra i due arriva il primo bacio!

Subito dopo la ragazza – al settimo cielo – corre da Wilma e le racconta la novità. Poco dopo è lo stesso Vincent ad affrontare Wilma. Il ragazzo vorrebbe che l’anziana donna rivelasse alla Alves che le resta poco da vivere, ma lei preferisce tenerla all’oscuro e godersi i suoi ultimi mesi di vita. Wilma si prepara a fare paracadutismo con Ana. Purtroppo però il desiderio di Wilma di tenere all’oscuro Ana sulle sue condizioni di salute, non da modo alla ragazza di prepararsi al peggio.

Quando Ana trova Wilma senza vita rimane sconvolta.

Tempesta d’Amore, trame settimanali: Christoph sorprende Alexandra

Tra Alexandra e Tom scoppia la passione. I due si ritrovano segretamente in una stanza del Fürstenhof, ma il loro incontro viene interrotto dall’arrivo di Christoph.

Saalfeld appare sconvolto e – in un impeto di gelosia – cerca di far licenziare subito Tom. Ma la Schwarzbach si oppone.

Eric combattuto nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

La situazione tra Eric e Yvonne non sembra fare alcun passo avanti. Nei prossimi episodi Tempesta d’amore, vedremo il ragazzo soffrire terribilmente per la loro separazione, ma nonostante ciò non riuscirà a fare un passo verso la moglie.

Neppure l’intervento di Helene e Greta – che provano a mediare con la coppia – da alcun risultato.

Klee, consapevole che il marito non riuscirà mai a perdonarla, finisce per dargli il permesso di tradirla con un’altra donna. Lui non accetta il suo “invito” e Yvonne – pensando che ormai il loro matrimonio sia finito – si prepara a lasciare il Fürstenhof. All’ultimo minuto però, Eric capisce che non può perderla e i due riescono a riconciliarsi.

Cos’altro accadrà nella soap di Rete 4?

Ana è sopraffatta dal dolore per la morte di Wilma, mentre Philipp è sconvolto nello scoprire che la prozia ha lasciato tutti i suoi beni alla Alves. Deciso a fare di tutto per impedire alla giovane di rubargli l’eredità, inizia a elaborare un piano che dovrebbe portarla a diventare sua moglie. Ma Ana nel frattempo ha scoperto di amare Vincent.

Katja è stanca di ritrovarsi sempre tra due fuochi, e decide di rimanere neutrale tra Werner e Markus.

La scandalosa relazione tra Alexandra e Tom diventa di pubblico dominio. Mentre Christoph è costretto a fare i conti con acte fitte di gelosia, e cerca un modo per riconquistare la Schwarzbach, Werner è preoccupato per la reputazione dell’hotel.