Cosa ci attende nei nuovi episodi inediti Tempesta d’Amore in onda dal 16 al 20 giugno? La serie tv in onda nella fascia mattutina di Rete 4 si prepara a regalarci nuove vicende ricche di colpi di scena. Cosa accadrà nella soap tedesca ambientata al Fürstenhof? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Tempesta d’amore: il piano di Philipp

Ana e Vincent condividono la loro gioia con Erik e Nicole, mentre Philipp ha in mente un piano subdolo per dividere la coppia e riconquistare il cuore della Alves. Il ragazzo chiede aiuto a Zoe, e d’accordo con quest’ultima fa credere ad Ana che la storia con l’affascinante cavallerizza sia finita.

Subito dopo Philipp fa ad Ana una toccante dichiarazione d’amore. Alves gli dice chiaramente di amare Vincent, ma non può nascondere a sé stessa che le parole di Brandes l’abbiano colpita molto. Prova ancora dei sentimenti per lui? Più tardi ne parla con Vincent, e il veterinario è sollevato nel sentirla dire che quella dichiarazione non cambia il loro rapporto: lei lo ama. Vincent però capisce che Philipp è pronto a giocare sporco.

I suoi sospetti sembrano più che fondati, visto che Brandes – nel momento in cui capisce di essere stato battuto da Voncent – fa a quest’ultimo una celata dichiarazione di guerra.

Tempesta d’Amore, trame settimanali: Alexandra ama Tom, Christoph sconvolto

Alexandra ben presto scopre che lei e Tom sono diventati il nuovo argomento di conversazione al Fürstenhof. Quando si decide a parlarne con il partner, lui reagisce temendo di non essere all’altezza del suo amore. Alexandra però lo sorprende.

Subito dopo è Christoph a rimane sorpresa, quando scopre che la sua ex ama veramente Tom.

Aria di sfida nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

Mentre Philipp ingaggia con Vincent una guerra senza esclusione di colpi, un’altra competizione anima le trame della soap tedesca. I protagonisti stavolta sono i dipendenti del Fürstenhof. Werner cerca di fare il possibile per salvare il suo amato albergo, fino ad appellarsi a un giudice. L’uomo scopre però che Markus ha già preparato la sua contromossa.

A quel punto Saalfeld pensa di motivare i dipendenti con una sorta di gara: il dipendente del mese riceverà in premio una mountain bike. Lale è determinata ad aggiudicarsi il premio messo in palio, ma per riuscirci dovrà fare i conti con Theo.

Nel frattempo Markus scopre che il suo tentativo di corrompere il giudice è fallito. Luomo è pronto ad arrendersi, ma Philipp gli propone una soluzione.

Cos’altro accade nella soap di Rete 4?

Philipp chiede scusa ad Ana per aver aggredito Vincent, ma subito dopo inizia a tramare un nuovo piano.

Ana e Vincent scoprono che Wilma voleva una festa d’addio allegra, con abiti colorati e musica. Insieme cercano di organizzare una veglia funebre che rispecchi i suoi desideri. La Alves trova una lettera d’addio di Wilma, nella quale l’anziana signora affermava di essere sicura che Vincent fosse l’uomo giusto per lei.

La vita di Yvonne sembra finalmente procedere su un giusto binario, e la donna per riconoscenza decide di organizzare una raccolta fondi per un centro profughi. Una brutta sorpresa però la attende.