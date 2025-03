Cosa ci riservano i nuovi episodi inediti Tempesta d’Amore in onda dal 10 al 14 marzo? Le trame settimanali della soap tedesca ambientata al Fürstenhof preannunciano puntate ricche di colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Nel corso della nuova settimana riflettori puntati su Eleni e Leander, che si prometteranno amore eterno.

Tempesta d’Amore, anticipazioni al 14 marzo 2025:

Eleni e Leander, finalmente insieme, si promettono amore eterno. Ma la Schwarzbach, prima di poter condividere la sua gioia con Saalfeld, deve chiarire la sua posizione con Julian.

Il rapporto di Eleni e Leander getta nel panico Alexandra, che supplica il medico di non rivelare alla figlia i suoi intrighi, usati per incastrarlo per la morte di Vroni. A sorpresa Leander accetta. Poco dopo Eleni si prepara a fare una proposta di matrimonio a Leander, e viene sorpresa dal fatto che lui abbia avuto la stessa idea. Superate le incomprensioni, Leander chiede finalmente a Eleni di sposarlo, e riceve in risposta un euforico “sì”.

Theo ci ripensa nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

Lale non riesce ad accettare la fine della relazione con Theo e lo allontana completamente. Theo, turbato, inizia a chiedersi se abbia fatto la scelta giusta. Il ragazzo si scusa per il suo comportamento, e implora Lale di dargli un’altra possibilità, ma lei è ancora troppo ferita per offrirgli una seconda chance.

Cos’altro accadrà nella soap di Rete 4?

Greta è turbata dalla vicinanza tra Verena e Noah. Poco dopo, però, Noah riceve un’interessante offerta di lavoro dalla presunta spasimante. Peccato però che il contratto che lei gli propone contenga una clausola non compatibile coi suoi principi. Noah decide quindi di rifiutare la collaborazione.

Werner scopre che Robert non ha intenzione di tornare a Bichlheim, e che ha deciso di stabilirsi in Italia. Sconvolto, l’anziano albergatore cerca disperatamente i fondi necessari per riacquistare le azioni del figlio. La notizia che Robert non tornerà si spande in fretta, e Nicole decide di dare una possibilità a Michael. Quest’ultimo nel frattempo si è convinto di non avere chance con la Alves.

Alla fine i due decidono comunque di organizzare una serata galante. Peccato che Theo – vedendo la donna agitata – tenti di aiutarla somministrandole di nascosto delle gocce calmanti. Le conseguenze sono disastrose. Intanto Werner si oppone categoricamente alla vendita delle azioni di Robert a Christoph. Alexandra gli ricorda però che le loro famiglie sono destinate a unirsi grazie al matrimonio di Leander ed Eleni.