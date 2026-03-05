Nuovi colpi di scena attendono i fans di Tempesta d’Amore. La serie tv tedesca ambientata al Fürstenhof, in onda nella fascia mattutina di Rete 4 promette una settimana ricca di suspence. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi Sturm der Liebe in onda dal 9 al 13 marzo.

Tempesta d’amore, anticipazioni al 13 marzo

Henry non riesce più a nascondere i suoi sentimenti per Maxi, e proprio il giorno dell’inaugurazione del casinò al Fürstenhof lascia trapelare nei gesti il suo amore. Per proteggerla dagli intrighi di Sophia contro l’hotel, la incoraggia poi a vendere le sue azioni e rilevare l’albergo dei suoi genitori.

Nonostante la sorpresa sentimentale tuttavia, l’apertura del casinò si rivela un gran successo, superando addirittura le aspettative dei Saalfeld.

Greta ascolta il suo cuore nelle prossime puntate Tempesta d’amore

Greta Bergmann è entusiasta per il suo nuovo impiego al Fürstenhof, e in preda all’euforia decide di accantonare le questioni di cuore e concentrarsi invece sul suo nuovo lavoro. Proprio quando sembra decisa a dimenticare Miro però, lui la sorprende con una dichiarazione improvvisa. La cuoca mostra un’iniziale perplessità, ma poi decide di ascoltare il suo cuore e dare all’amato una chance.

La loro relazione finisce sulla bocca di tutti, ma la cosa non sembra infastidire troppo la coppia. Miro – su consiglio di Markus – decide di fare una romantica sorpresa alla fidanzata. Tutto sembra procedere nel migliore dei modi, almeno fino a quando – al termine di una serata a lume di candela – il ragazzo viene sopraffatto dal ricordo della ex fidanzata morta.

Trame settimanali Tempesta d’amore

Hildegard finisce nel mirino di un vicino, che le regala molte attenzioni. Michael deve arrendersi all’evidenza e rassegnarsi all’idea che la sua relazione con Nicole è finita, dopo aver saputo che la donna intende rimanere negli Stati Uniti.

Markus prova a convincere Alexandra ad acquisire gli “Sparkfleet Resorts”, ma sia lei che Christoph sono contrari. Quando Sophia lo scopre prova a far leva sul loro orgoglio. I due finiscono per accettare, ma a una sola condizione: prima Kruger dovrà verificare la solidità dell’affare.

Quando Sophia scopre che intendono far fare al braccio destro dei Saalfeld dei controlli, inizia a temere che il suo piano sia in pericolo. La sua unica via d’uscita sembra essere quella di accordarsi con Kruger e portarlo dalla sua parte, ci riuscirà?

Subito dopo Henry viene a sapere che Maxi sta portando avanti la trattativa per l’acquisizione degli “Sparkfleet Resorts” e avvisa Sophia, “dimenticandosi” però di fornirgli un dettaglio cruciale.

Cos’altro accade nella serie tv tedesca di Rete 4?

Erik apprende che sua cugina Fanny sta per giungere al Fürstenhof e non è affatto entusiasta all’idea. Alla fine riesce a convincere Michael a ospitare la giovane, che si rivela essere appassionata di botanica. Nel frattempo Lale sembra non riuscire a uscire dalla dipendenza da farmaci e ne assume in grande quantità di nascosto.