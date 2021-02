Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 13 al 19 febbraio 2021 preannunciano una settimana ricca di tensioni al Fürstenhof, con momenti che ci terranno davvero con il fiato sospeso. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 20 al 26 febbraio 2021

Linda vedrà infrangersi i suoi sogni d’amore con Andrè, quando scoprirà che lui non è affatto propenso a voler tornare insieme. I dissapori con Michael e Rosalie non renderanno certo la vita facile ad Andrè, anche se le incomprensioni riusciranno ad attenuarsi quando proprio il giovane rinuncerà a smascherare Rosalie.

Qualche giorno dopo la donna si ritroverà in evidente imbarazzo, quando i suoi tre mecenati arriveranno contemporaneamente all’hotel e finiranno per conoscersi. Questo li porterà inevitabilmente a scoprire tutto e darle il benservito. Quando Rosalie verrà assunta come barista al Fürstenhof riuscirà a convincere Michael e Andrè ad ospitarla.

Karl metterà delle condizioni ad Ariane: se lei accetterà di restituire tutti i soldi a Christoph lui distruggerà la perizia del DNA e nessuno verrà mai a sapere come è morta davvero sua madre. Tim offrirà a Christoph il suo aiuto per riuscire a trovare indizi su Karl: l’albergatore ignorerà infatti il fatto che è morto e cercherà di rintracciarlo per convincerlo a testimoniare contro Ariane.

Quando Paul farà ritrovare a Michelle i gioielli i due si baceranno. Poco dopo però la ragazza deciderà di utilizzare il denaro ottenuto dalla vendita dei preziosi per fare il giro del mondo. La notizia non riempirà certo di gioia Paul, che comunque deciderà di fare buon viso a cattivo gioco.

Quando Bela riceverà una nuova proposta di lavoro resterà deluso davanti al rifiuto di Vanessa a concedergli il permesso per potersi recare al colloquio. Per vendicarsi minaccerà Vanessa di rivelare a tutti la sua relazione con Robert che lui ha scoperto solo per caso. Ma lei e Robert avranno già deciso di non nascondersi più. Intanto si avvicinerà il giorno del colloquio e Bela accetterà di farsi istruire da Lucy per riuscire a fare un’ottima impressione sul signor Akimichi.

Franzi resterà sconvolta quando troverà Tim a terra, privo di sensi. La giovane si prcipiterà a chiamare un’ambulanza e Tim verrà trasportato in ospedale, dove riprenderà conoscenza poco dopo. Alle domande di Franzi lui affermerà di essere stato colpito da Karl, chiedendo a Franzi di mantenere il segreto.

Ariane nel frattempo metterà in una busta il cellulare di Karl, ancora acceso, e lo spedirà a lui, presso l’hotel San Telmo a Buenos Aires.

Amelie inviterà Erics, un famoso giocatore di polo, al torneo di inaugurazione del club. Mentre Tim sarà intento ad allenarsi un forte dolore alla spalla lo metterà in agitazione. Seguendo i consigli di Franzi il ragazzo si farà visitare da Michael. Il medico gli confesserà che dovrà operarsi alla spalla e che probabilmente non potrà giocare mai più. Per cercare di risollevargli il morale Paul proverà a parlargli della fisioterapia e Franzi gli regalerà un amuleto trovato nel bosco. Quel misterioso oggetto verrà notato più tardi da Ariane sul comodino del ragazzo, ed infastidita lo getterà nel cestino. Ma si tratterà di un talismano magico che potrebbe davvero sorprendere tutti.

Spoiler Tempesta d’Amore: scontri tra Werner e Robert

Ariane sarà alla continua ricerca di occasioni per far litigare Werner e Robert. L’impresa non si rivelerà difficile quando Werner penserà di organizzare un rally di auto d’epoca per cercare di risollevare le sorti dell’hotel e Robert invece si mostrerà contrario all’idea.

Per sapere chi dei due avrà la meglio, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre news per il momento terminano qui e l’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler tedeschi potremmo avere nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.