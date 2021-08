Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 14 al 20 agosto 2021 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accade.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 14 al 20 agosto 2021

Erik sembra aver trovato un modo per costringere Florian a dare il suo benestare per la costruzione della strada d’accesso all’hotel termale. Dopo aver scoperto che il padre di Maja è vivo l’uomo la minaccia di rendere pubblica la verità sul genitore se non convincerà Florian ad accettare.

Vanessa si risveglia dopo l’intervento e trova ad attenderla una brutta sorpresa. Michael la informa infatti che un errore commesso dalla dottoressa Petrova durante l’intervento ha precluso alla giovane la possibilità di tornare a tirare di scherma. Può darsi che con la riabilitazione Vanessa riesca a camminare di nuovo, ma l’attività sportiva è definitivamente cancellata dalla sua vita. Robert va a trovarla in ospedale e le suggerisce di fare causa al medico e all’ospedale, ma lei gli urla contro che la colpa è tutta sua, chiedendole di andarsene.

Lucy e Joell scoprono che il racconto che hanno rinvenuto è stato scritto nientemeno che dalla bisnonna di Maximilian e vorrebbero riadattarlo per poterlo pubblicare. Il ragazzo però li avverte che c’è una maledizione che accompagna quel racconto. La sfortuna perseguiterà chiunque scriva la storia che può essere invece solo raccontata. Lucy rimane impressionata dalla storia della maledizione, al punto di chiedere a Joell di non pubblicare il racconto. Il ragazzo però non vuol rinunciare e poco dopo viene investito da una navetta del Fürstenhof.

Maja non riesce a perdonare Shirin. Quest’ultima non riesce a darsi per vinta e decide di farsi assumere come cameriera all’hotel.

Anticipazioni Tempeste d’Amore: Rosalie e Michael, un nuovo amore?

Rosalie, con la speranza di fare colpo su Michael, si dimostra particolarmente premurosa nei confronti di Vanessa. Lui però, anziché apprezzare il suo comportamento, la rimprovera. Sembra che Rosalie, nonostante l’impegno, non riesca proprio a dimostrare di essere una brava persona. Le cose però potrebbero cambiare, tanto che i due arriveranno a dichiararsi amore reciproco.

Tutto sembra finalmente andare a gonfie vele, ma un imprevisto è di nuovo dietro l'angolo.

Tempesta d’amore puntate italiane

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19.55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.