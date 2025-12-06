Tempesta d’Amore continua a regalarci colpi di scena, e nelle puntate mattutine in onda dall’8 al 12 dicembre su Rete 4 troveremo al centro dei riflettori Vincent, in condizioni critiche dopo l’intervento per aiutare Ana, e Stella, intenta a diventare una sosia di Lale. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali: paura per Vincent

Dopo aver parlato con Vincent, Ana inizia a valutare l’idea di rifiutare il rene di Vincent. Tuttavia alla fine decide di accettare che sia il giovane veterinario il suo donatore, ed entrambi vengono preparati all’operazione di trapianto del rene.

Intorno ai due ragazzi ci sono tutti i loro cari, preoccupati per l’esito dell’intervento.

Dopo l’operazione Vincent sembra non riuscire a riprendersi. Le sue condizioni peggiorano improvvisamente, mettendo in ansia l’intero staff medico. Ana intanto è molto preoccupata per le condizioni di salute del suo benefattore, e insiste per poterlo vedere.

Spoiler Tempesta d’amore: la strana ossessione di Stella

Theo continua a tenere d’occhio Stella, e si accorge che la ragazza sta cambiando il suo look e prova sempre più insistentemente ad assomigliare a Lale.

I suoi tentativi di trasformarsi nella sosia della giovane impensieriscono Lale, che inizia a vedere con occhi diversi la sua “fan”. Theo, da parte sua, spera che la fidanzata apra finalmente gli occhi e si renda conto che Stella è mentalmente disturbata.

Cos’altro accade nella soap di Rete 4? Tutte le news

Markus è a pezzi per le condizioni di Vincent, e veglia sul ragazzo tutta la notte mentre Michael conforta Nicole.

Christoph inizia a sospettare che dietro quanto gli è accaduto, ci sia lo zampino di Katja e Maxi, e mette la ragazza sotto pressione. Markus e Alexandra pensano che le accuse dell’albergatore siano assolutamente infondate. Quando le accuse contro Markus vengono archiviate, Katja e Maxi tirano un sospiro di sollievo. Chrstoph invece è furioso.

Greta e Luis portano avanti la loro relazione, senza però condividere i particolari delle loro vite. Grazie a Hildegard però, Greta scopre che il suo fidanzato è in realtà uno chef di grande prestigio.

Dopo un periodo di tensioni tra Ana e Nicole, le due si chiariscono grazie all’intervento di Philipp. Questo sembra far riaccendere nella Alves i sentimenti per lui.