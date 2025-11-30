Tempesta d’Amore continua a regalarci colpi di scena, e nelle puntate mattutine in onda dal 1° al 5 dicembre su Rete 4 troveremo al centro dei riflettori Ana: per la ragazza non ci saranno buone notizie, visto che Nicole risulterà incompatibile come donatrice. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali: Ana amareggiata

Momenti duri attendono la Alves nelle prossime puntate Tempesta d’Amore. La giovane dovrà fare i conti con una notizia che la lascerà devastata: Nicole non è compatibile come donatrice.

Subito però per lei arriva una nuova speranza: sia Vincent che Philipp infatti, non la abbandonano e iniziano entrambi a sottoporsi agli esami necessari per individuare se uno dei due può essere compatibile e donarle il rene.

Al termine di una serie di esami, i medici affermano che Vincent potrà essere il donatore, e mentre Philipp non riesce a nascondere la sua delusione, la giovane è sempre più confusa sui suoi sentimenti per entrambi. Arriva però un nuovo colpo di scena quando Ana – temendo che il giovane veterinario possa aspettarsi qualcosa in cambio della sua donazione – rifiuta il trapianto.

Spoiler Tempesta d’amore: Katja protegge la figlia (e lascia Markus nei guai)

Mentre Markus pensa che sia assurda l’accusa di Christoph, che sostiene che lui lo abbia drogato, Katja mostra espressamente di credergli e Maxi è sempre più logorata dai sensi di colpa.

Con il trascorrere dei giorni però, anche le certezze di Katja iniziano a vacillare. Maxi non può vedere sua madre soffrire così e finisce per rivelarle la verità: è stata lei a drogare Saalfeld!

A quel punto Katja è combattuta tra due fuochi: lasciare che l’uomo che ama venga arrestato oppure rovinare la carriera della figlia? L’amore materno finisce per avere la meglio, e la donna decide di proteggere Maxi anche a costo di tradire la fiducia di Markus. Lui respinge ogni accusa, ed è sempre più confuso dall’atteggiamento contraddittorio della compagna, che da parte sua è combattuta e vorrebbe confessargli la verità.

Cos’altro accade nella soap di Rete 4? Tutte le news

Greta accetta un appuntamento la buio e fa la conoscenza di Luis. L’uomo è un cuoco appena arrivato a Bichleim, che ha intenzione di aprire un nuovo ristorante.

Stella è delusa dal comportamento di Lale, che sembra non trovare mai tempo per lei. La giovane fa in modo che i Sonnibichler scoprano che Theo l’ha costretta ad andarsene di casa. Quest’ultimo finisce per avere un duro confronto con Lale, al termine del quale si imbatte in Maxi. Stella – vedendoli insieme – trae conclusioni sbagliate. In seguito Lale e Theo si riappacificano, e quest’ultimo è determinato a smascherare Stella, che però ha già pronto un nuovo tranello.